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Довбик: У меня в Instagram от девушек пара тысяч сообщений в запросах

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Форвард рассказал, как изменилась его жизнь после Евро-2020

Довбик: У меня в Instagram от девушек пара тысяч сообщений в запросах

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, как выросла его популярность после победного гола в ворота Швеции в 1/8 Евро 2020.

– Ты почувствовал, что после гола в ворота Швеции твой статус в сборной Украины вырос? Парни рассказывали, что после него тебя стали приглашать в компанию авторитетов команды.

– Конечно, авторитет надо заслужить. Просто так туда не попадешь. Я не могу вести себя нагло, по-борзому. Забитые голы постепенно сближают с авторитетами команды.

– После Евро ты стал любимцем публики. Ощущал к себе чрезмерное внимание?

–Не сказать, что сильно, но где-то чувствовалось. Когда приезжаем во Львов или Одессу, все там стоят, кричат что-то. Чувствуется ответственность и поддержка в других городах.

– Но раньше у тебя просили меньше автографов?

– Конечно, сейчас уже все хотят. Я понимаю, что к болельщикам надо подходить, и в любом городе я это делаю. Но это тоже бывает немного тяжело.

– Девушки после этого писали в Instagram?

– Да, пишут, но у меня там есть фильтр по запросам, мне не каждый может написать. Я не слежу, но когда смотрю direct, там в запросах пара тысяч сообщений.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
BurBuzz

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