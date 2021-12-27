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Довбик: У меня в Instagram от девушек пара тысяч сообщений в запросах
Форвард рассказал, как изменилась его жизнь после Евро-2020
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Форвард "
– Ты почувствовал, что после гола в ворота Швеции твой статус в сборной Украины вырос? Парни рассказывали, что после него тебя стали приглашать в компанию авторитетов команды.
– Конечно, авторитет надо заслужить. Просто так туда не попадешь. Я не могу вести себя нагло, по-борзому. Забитые голы постепенно сближают с авторитетами команды.
– После Евро ты стал любимцем публики. Ощущал к себе чрезмерное внимание?
–Не сказать, что сильно, но где-то чувствовалось. Когда приезжаем во Львов или Одессу, все там стоят, кричат что-то. Чувствуется ответственность и поддержка в других городах.
– Но раньше у тебя просили меньше автографов?
– Конечно, сейчас уже все хотят. Я понимаю, что к болельщикам надо подходить, и в любом городе я это делаю. Но это тоже бывает немного тяжело.
– Девушки после этого писали в Instagram?
– Да, пишут, но у меня там есть фильтр по запросам, мне не каждый может написать. Я не слежу, но когда смотрю direct, там в запросах пара тысяч сообщений.
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