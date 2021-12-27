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"Связывались насчет визы" - Хавбек Днепра-1 подтвердил, что вошел в расширенный список сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Хавбек Днепра-1 получит дебютный вызов в сборную Украины

"Связывались насчет визы" - Хавбек Днепра-1 подтвердил, что вошел в расширенный список сборной Украины

Фото: ФК Десна

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк подтвердил неофициальную информацию о том, что он попал в расширенный список из 36 футболистов, которые будут готовиться к стыковым матчам на ЧМ-2022 против Шотландии.

— Алексей, это правда, что вас включили в расширенный список сборной Украины?

— Разговоры были, но это еще не официально.

— С вами связывались со сборной Украины?

— Да, связывались насчет визы. Но пока еще ничего не решено. Будет ясно, когда поступит официальный вызов.

— Какие испытали эмоции, ведь это дебютный вызов для вас?

— Конечно, положительные, но это только расширенный список. Надо работать, хорошо провести сборы и все будет хорошо.

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В статье: Украина Алексей Гуцуляк СК Днепр-1
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Источник:
fanday

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