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"Связывались насчет визы" - Хавбек Днепра-1 подтвердил, что вошел в расширенный список сборной Украины
Хавбек Днепра-1 получит дебютный вызов в сборную Украины
Фото: ФК Десна
Хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк подтвердил неофициальную информацию о том, что
— Алексей, это правда, что вас включили в расширенный список сборной Украины?
— Разговоры были, но это еще не официально.
— С вами связывались со сборной Украины?
— Да, связывались насчет визы. Но пока еще ничего не решено. Будет ясно, когда поступит официальный вызов.
— Какие испытали эмоции, ведь это дебютный вызов для вас?
— Конечно, положительные, но это только расширенный список. Надо работать, хорошо провести сборы и все будет хорошо.
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