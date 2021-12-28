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Довбик: Меня могли убрать из сборной перед Евро-2020

Национальная сборная Украины
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Артем рассказал о своем везении

Довбик: Меня могли убрать из сборной перед Евро-2020

uaf.ua

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о стечении обстоятельств, благодаря которому он поехал на Евро 2020.

- Ты согласен, что на Евро тебе повезло попасть? Если бы не травма Мореса, то ты вряд ли бы попал в заявку.

- В сборной вместе со мной получилось бы четыре нападающих. Одного точно нужно убрать. Скорее всего, убрали бы меня.

- Ты и на Евро был третьим номером. Основным был Яремчук, потом Беседин.

- Так и было. На сборах перед чемпионатом Европы, пока к команде не присоединился Яремчук, мы по тайму сыграли с Бесединым в товарищеском матче против Бахрейна. Когда приехал Роман, то до матча со Швецией в 1/4 я не выходил на поле.

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- Ты понимал, что тебе нужно ждать свой шанс?

- Конечно, мы прошли очень долгие сборы. У меня даже в мыслях не было, что я не хочу. Мне нужно было ждать и быть готовым.

- Игроки жаловались на те сборы. Мол, они долгие, много беготни, тестов.

- Да, было жарко, тяжело. Мы сдавали по три теста в день, но ничего, смогли пройти и это, — сказал Довбик.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
28.12.2021 в 10:26
Если Ты не бревно с Динамо то шансов нет
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