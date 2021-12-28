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Довбик: Меня могли убрать из сборной перед Евро-2020
Артем рассказал о своем везении
uaf.ua
Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о стечении обстоятельств, благодаря которому он поехал на Евро 2020.
- Ты согласен, что на Евро тебе повезло попасть? Если бы не травма Мореса, то ты вряд ли бы попал в заявку.
- В сборной вместе со мной получилось бы четыре нападающих. Одного точно нужно убрать. Скорее всего, убрали бы меня.
- Ты и на Евро был третьим номером. Основным был Яремчук, потом Беседин.
- Так и было. На сборах перед чемпионатом Европы, пока к команде не присоединился Яремчук, мы по тайму сыграли с Бесединым в товарищеском матче против Бахрейна. Когда приехал Роман, то до матча со Швецией в 1/4 я не выходил на поле.
- Ты понимал, что тебе нужно ждать свой шанс?
- Конечно, мы прошли очень долгие сборы. У меня даже в мыслях не было, что я не хочу. Мне нужно было ждать и быть готовым.
- Игроки жаловались на те сборы. Мол, они долгие, много беготни, тестов.
- Да, было жарко, тяжело. Мы сдавали по три теста в день, но ничего, смогли пройти и это, — сказал Довбик.
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