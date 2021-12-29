Акценты. Шо мы имеем со сборной?

Подходит к концу этот год, равных которому не было в нашей истории. Уже хотя бы потому, что, в силу наверстывания календаря, в уходящем году пришлось одновременно провести и финальный турнир Евро, и весь групповой отбор к Кубку мира. Как следствие, сборная страны провела рекордное количество официальных матчей – чертову дюжину.

При этом она показала достойный результат на Евро и фактически выполнила свое задание в отборе. Что не мешает многим из нас кривиться и морщиться.

Нам, чей чемпионат выглядел бы смешным, когда б не выглядел столь грустным. Чьи клубы в Европе с треском проиграли все, что можно было проиграть. И чьих лучших игроков в серьезных чемпионатах используют, главным образом, при латании дыр. Но зато от национальной сборной мы требуем полного и немедленного реванша за все.

Далее следует мое личное мнение о прошедшем сезоне – потому что для сборной это был именно сезон, так уж получилось. Мнение, с которым можно не соглашаться, но которое глупо объявлять неправильным лишь на том основании, что правильное вы зарезервировали за собой.

Акцент первый. Евро: игра и результаты. Украина показала свой лучший результат в истории участия в континентальных чемпионатах – попала в число восьми лучших команд Европы. Единственное достижение подобного уровня за тридцатилетие независимого футбола имело место лишь 15 лет назад – выход в четвертьфинал Кубка мира. Раз в 15 лет. Масштаб и значение налицо.

Любопытно, что мы смело можем назвать эти два случая совпадением. Судите сами. Оба раза сборной руководил обладатель "Золотого мяча". Еще до начала отбора он декларировал выход в финальный турнир и добивался его, выиграв свою группу. Много общего было и затем.

Начинались и Мундиаль-2006 и Евро-2020 для нас матчем с фаворитом группы, в котором мы проигрывали (Шевченко – менее безнадежно). Затем мы обыгрывали слабейшего из соперников (при Шевченко он был все же не настолько слабым). Да, третья игра в эту схему не укладывается, но тут были нюансы.

Опять же Австрия-2021 это вам никак не Тунис-2006 – команда достаточно ярко проявила себя до и после Украины. Да, поединка с австрийцами попросту не вышло – мы провалили его по всем статьям. Но, если помните, игра с Тунисом тоже не была для нас предметом гордости: грел только результат, да и, возможно, где-то повезло с судейством.

Поэтому здесь автор притащит за уши все под общий знаменатель таким образом: по итогам групповых турниров, уж не важно – мытьем или катаньем, но оба раза мы вышли в плей-офф. И подчеркну: оба раза с превеликим трудом.

В 1/8 финала и там и тут мы побеждали соперника не в основное время (при Шевченко повезло избежать пенальти). И, наконец, в четвертьфинале с крупным счетом проиграли будущему финалисту. Занавес. Хотя, вполне вероятно, тренерские параллели продолжатся неудачами в клубной карьере. Но это уже совсем другая история…

Меня интересует вопрос: почему тогда это было историческим достижением, а сейчас мы предпочитаем окрашивать его в негативные тона? Потому что тогда это было впервые? А ничего, что второго раза пришлось ждать 15 лет? Да и, на секундочку, на уровне Евро это тоже впервые. Вывод: "диванные" критики команды Шевченко предвзяты.

Игра – это дело вкуса и предпочтений. На мой вкус, игра Украины в отборе к этому Евро была лучшей за всю историю команды. Но дорога ложка к обеду, а мы увидели продолжение этого банкета лишь год спустя. Целый год футбольной жизни, да еще в эпоху коронавируса, после которого на Евро поехала уже совсем другая команда.

Фрагменты той праздничной игры, которую мы наблюдали с Сербией и Португалией, еще можно было отслеживать в первых двух матчах, а дальше караул устал и сник. Почему – пускай специалисты объясняют. И мне абсолютно безразлично, как там было у других, но мы совершенно точно потеряли Игру команды за этот год символического "простоя".

Вот и пришлось сконцентрироваться на результате. За который лично я как болельщик только благодарен. Вне зависимости от того, какова личная доля участия в этом успехе (а это успех, если кто еще не понял) Шевченко – генеральный конструктор он здесь или всего лишь фронтмен. Результат, достигнутый его командой, отныне стал ориентиром.

Акцент второй. Отбор к Кубку мира: весна. Следует помнить, что главной целью года было успешное участие в перенесенном Евро. И, повторюсь, цель эта была достигнута. Что же касается отборочного турнира к Мундиалю, то его матчи весной имели совершенно специфическое значение и содержание.

Наверное, впервые во всей истории футбола командам пришлось непосредственно готовиться к одному финальному турниру через официальные отборочные игры другого. Сюда просто просится определение "за двумя зайцами". Ибо стратегическая подготовка и решение сиюминутных локальных задач – как говорят в Одессе, две большие разницы.

Приоритет для команды Шевченко, целенаправленно шедшей к этому Евро, был очевиден. А тем паче – для всей Украины, которая была на этом празднике до сих пор лишь дважды. Причем, в первый раз ей просто повезло быть принимающей стороной, а о втором лучше вообще не вспоминать.

Поэтому мы должны понимать, что, на самом деле, эти три официальные игры могли, выполнять фактические функции контрольных. Ими могли сознательно пожертвовать ради более важных и насущных задач. А ведь это были не "терпилы", которых весело громила 15 лет назад в "товарняках" команда Блохина – это были конкуренты по группе.

Это были поединки, несущие как бы двойную нагрузку и имеющие двойной смысл. И, ей-богу, мне ультрафиолетово, как и почему отнеслись к ним другие команды. Мы сейчас говорим о нашей, для которой они были, в первую очередь, важной частью подготовки к Евро. Кто бы и что бы ни говорил при этом на публику.

Поставив себя на место Шевченко, подумайте сами. Ваша дальнейшая судьба после Евро не определена (еще как – показали дальнейшие события): а) вы покинете сборную после него – и тогда все ваши силы и стремления бросаются на алтарь Евро; б) вы останетесь у руля – и тогда вам же и расхлебывать эту кашу, наверстывая упущенное.

И, я вас умоляю, оставьте эту патетику о том, что в национальных интересах каждый обязан ложиться костьми в каждом матче, и бла-бла-бла. Она, хоть и к сожалению, но для легковерных примитивусов. На деле здесь работает банальный прагматизм и, если хотите, разумный эгоизм. Извините, но в таком мире мы начали жить не вчера.

Готов ли был Шевченко выгребать из этой весенней ямы? Если верить ему, то да. И лично мне было бы любопытно на это взглянуть. Но произошло то, что произошло – выгребать пришлось другому. Кто бы ни был в этом виноват, хотя некоторая информация из прессы и подталкивает к тому, что это было решение федерации.

И тут на арену выходит Петраков, который, как по мне, тоже прямо-таки напрашивается на параллели – с предшественником тренера Шевченко.

Акцент третий. Все хорошо, что хорошо кончается? Здесь мы тоже имеем своеобразное дежа вю. Только с тех пор прошло меньше времени – девять лет. Осенью 2012 года, опять же, вскоре после Евро Блохин сбежал из сборной в "Динамо". Ему пришлось искать срочную замену. В процессе поисков пошли прахом матчи с Молдавией и Черногорией. После чего и начинаются параллели.

И тогда и сейчас мы оказались в тяжелой ситуации после трех стартовых туров. Оба раза, после поисков оптимальной замены тренера, вступал в силу "пожарный" вариант: тогда – Фоменко, сейчас – Петраков. Оба, опуская подробности, решили задачу выхода из группы. Затем обоим предстояли плей-офф. Посмотрим, продолжится ли эта история?

Напомню: тогда команде Фоменко пришлось играть с Францией. И, завершив первый поединок победой с комфортным счетом, во втором Украина была разгромлена и не попала на Кубок мира. Нынче у нас другая система плей-офф: играть придется с двумя разными соперниками (при условии, что выиграем у первого) – полуфинал и финал.

На мой взгляд, история вполне может повториться. В принципе, Шотландия нам по силам, и я могу себе представить, как мы выгрызаем у нее победу на выезде. Хоть и не факт. А дальше мы можем пасть жертвой своего хронического неумения играть важные матчи дважды подряд в течение нескольких дней. Нас элементарно на это не хватает.

Что ж, в таком случае, по логике вещей, на этом все сходство благополучно и закончится.

Нам, то и дело, напоминают, что где-то там – на жарком юге "бьет копытом" в нетерпении тот, кого изначально хотели видеть преемником Шевченко. Формальный повод для смены коуча будет. И это может привести к парадоксу – тогда Петраков проведет со сборной меньше игр в ранге главного тренера, нежели в статусе и.о.

Нынешний наставник сборной – фигура противоречивая и, как по мне, немного опереточная. Он напоминает эдакого мещанина во дворянстве, буржуа, получившего титул. Он (по крайней мере так оно смотрится внешне) словно бы заискивает то перед футбольными властями, то перед авторитетами, иногда включая игроков.

Если Фоменко с трудом давалось каждое слово на публику (он совершенно очевидно мучился, буквально потея перед камерой), то Петраков (волнуясь нисколько не меньше), иногда, кажется, лучше бы молчал, чем говорил. Чего стоит только "я молился, чтобы не попались Италия или Португалия" после "мы пройдем любого соперника"?

Если коротко, ему недостает солидности и того, что называют харизмой. В комментариях мне возразили, измерив ее в титуле на молодежном уровне. Во-первых, ребята, чемпион мира может быть только один. Как только я слышу "среди …" - тема закрыта.

А во-вторых, пусть даже им едва не стал Доменнек и становился Билардо, но харизмы им это не прибавило: все помнят Зидана и Марадону. Наряду с Эме Жаке и Менотти.

Но, при всем при этом, задачу-минимум Петраков выполнил – из ямы нас вытащил. И, даже если окажется, что в этом львиная доля заслуги игроков, я благодарен и ему. Буду болеть и за него, сопереживать и ему. И сожалеть о нем, когда мы вылетим из плей-офф, и когда его миссия в сборной будет окончена.

Но, разумеется, хотелось бы, чтобы он сумел доказать обратное. Вопреки тому, что лично мне, извините, сегодня видится наиболее вероятным развитием событий. То есть, хэппи-энда не будет…

А жаль – еще и потому, что очень хотелось бы взять реванш у австрийцев (если они пройдут в финал). С точки зрения болельщика Украины, чрезвычайно важно доказать, что происшедшее у нас с ними на Евро не является закономерностью. И да, выйти на Мундиаль достойно – не чучелом и не тушкой. А иначе – что нам там делать?