Усиление для сборной Украины или игрок для количества? Чем Гуцуляк привлек внимание Петракова

Александр Петраков не слишком долго работает с национальной сборной Украины, но даже этого времени достаточно для формирования определенных привычек. Привыкли к тому, что тренер формирует заявку команды на те или иные матчи не только из футболистов "Динамо", "Шахтера" и легионеров, но ищет кандидатуры и в других украинских клубах.

Булеца, Ризнык, Пихаленок, Калитвинцев, Довбык – все это представители середняков УПЛ, на которых тренер сборной обращал и обращает внимание. Дополнением к этому списку стал Алексей Гуцуляк, которого Александр Петраков включит в расширенную украинскую заявку на матчи против Шотландии и, надеемся, Австрии/Уэльса.

В истории нашей сборной было время, когда, несмотря на доминирование в чемпионате "Динамо" и "Шахтера", базовым клубом была "Заря". Сейчас "Днепр-1" базовым для сборной клубом назвать нельзя, но вполне логично, что из его рядов в состав Украины вызывается не только Артем Довбик. "Днепр-1" идет третьим в турнирной таблице, подтверждая свою позицию важными статистическими показателями.

"Днепр-1" – третий по общему индексу производительности (после "Динамо" и "Шахтера"): 234. Команда в среднем забивает по 1,94 гола за матч, что является четвертым лучшим показателем в УПЛ. Также четвертый "Днепр-1" по среднему количеству угловых за матч (по 5,1), а вот по среднему количеству точных ударов (по шесть), точных передач (по 475) и созданных голевых моментов (по семь) за матч днепряне входят в топ-3 лиги (по последнему компоненту делят позицию с "Зарей").

Четвертый "Днепр-1" по среднему количеству точных ключевых передач за матч – по 3,8. И нет его даже в пятерке по показателю количества точных навесов, что свидетельствует об отсутствии прямолинейности в игре.

Алексей Гуцуляк стал третьим лучшим бомбардиром "Днепра-1" в первой части сезона после Довбика и Пихаленка. Примечательно, что всего Алексей забил четыре мяча из семи голевых моментов. То есть, процент реализации составляет 57. У Артема Довбика – 26 процентов, у Александра Пихаленка, который является вторым бомбардиром "Днепра-1" с шестью мячами – 40 процентов.

Алексей Гуцуляк – один из тех футболистов "Днепра-1", на ком чаще всего фолят соперники (19 заработанных на себе нарушений правил). Также у него один из самых высоких в команде показателей ожидаемых голов за первую часть сезона. Гуцуляк отличается своей хорошей игрой в пас (81 процент точности, семь ключевых передач в первой части сезона), а также умением проходить соперника на дриблинге (54 процента успешности).

Дриблинг – это качество, которое в игровых характеристиках Алексея Гуцуляка развито наилучше (по оценке статистическо-аналитической компании InStat). Однако не менее важными составляющими игрового образа этого футболиста являются умения развивать и завершать контратаки (49 процентов успеваемости) и играть под прессингом (43 процента успешности). Последнее особенно важно для сборной Украины, которая под руководством Александра Петракова не стремится как можно больше контролировать мяч, но для которой очень важно умение быстро распоряжаться футбольным снарядом и принимать решения.

Зоны приема мяча Алексеем Гуцуляком в первой части текущего сезона / скриншот - InStat

Гуцуляк – неплохой футболист, хотя самые горячие зоны интенсивности его действий сосредоточены на флангах (можно обратить внимание хотя бы на такой рядовой, но важный в контексте ведения игры компонент, как прием мяча – на картинке выше). Там, где в составе сборной Украины есть высокая конкуренция. С другой стороны, левый край остается проблемным, ведь для Цыганкова он неродной, Зубков не всегда играет в "Ференцвароше" и часто травмируется. Так что футболист "Днепра-1" может попытаться навязать конкуренцию за место в составе.

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