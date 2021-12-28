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В конце апреля выйдет в прокат документальный фильм о сборной Украины
Картина повествует об истории создания сборной Украины и ее выступлениях с 1992 по 2022 год.
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В конце апреля 2022 года выйдет в прокат документальный фильм "Национальная команда" - картина об истории создания
Сьемки проходили в США и Украине. Он снят при поддержке Государственного агентства Украины по кино.
В фильме снялись Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Леонид Буряк, Юрий Калитвинцев, Владислав Ващук, Алексей Михайличенко, Руслан Ротань, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Воробей, Артем Милевский, Дмитрий Михайленко, Вячеслав Шевчук, Александр Зинченко, Роман Яремчук.
Режиссер и продюсер – Владимир Мула. Сценарист – Николай Васильков.
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