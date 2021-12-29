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Победа Усика над Джошуа - главное спортивное событие года в Украине

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Выход сборной Украины в четвертьфинал Евро уступил в один голос

Победа Усика над Джошуа - главное спортивное событие года в Украине

UA-Футбол
Новина українською

Победа боксёра Александра Усика в бою за чемпионские бояса WBA (Супер), IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе стала главным спортивным событием года по версии пользователей нашего телеграм-канала UA Sport. Голосование стартовало два дня назад и завершилось сегодня. За это событие проголосовало 32% респондентов.

Всего на один процент и на один голос меньше оказалось у выхода сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Третью строчку занял паралимиец Максим Крипак, который на Паралимпиаде в Токио завоевал семь медалей.

"То, что вместе с футболом нацию объединяет и бокс (долго в нашем голосовании с Усиком конкуреровал прорыв сборной Украины на Евро-2020), удивлять точно не должно, - делится своими мыслями заместитель главного редактора UA-Футбол Игорь Семйон. - Украина благодаря братьям Кличко имеет давние и приятные традиции, украинцы привыкли чувствовать себя важными субъектами этого вида спорта. Поэтому триумф Александра Усика только сдул пыль с остро выраженного чувства гордости в сознании тех, для кого важны украинские прапор и гимн на международных спортивных соревнованиях. "Титулы вернулись домой", – звучит пафосно, но очень потешно для самолюбия. Умалять вес события не стоит".

Напомним, что Александр Усик также стал победителем в номинации Спортсмен года.

Добавим, что это только второй из серии опросов, которые в конце года проводит телеграм-канал UA Sport. Уже сегодня начнётся голосование за Команду года.

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В статье: Украина Александр Усик
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