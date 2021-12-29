Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа Усика над Джошуа - главное спортивное событие года в Украине
Выход сборной Украины в четвертьфинал Евро уступил в один голос
Победа боксёра Александра Усика в бою за чемпионские бояса WBA (Супер), IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе стала главным спортивным событием года по версии пользователей нашего телеграм-канала UA Sport. Голосование стартовало два дня назад и завершилось сегодня. За это событие проголосовало 32% респондентов.
Всего на один процент и на один голос меньше оказалось у выхода сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Третью строчку занял паралимиец Максим Крипак, который на Паралимпиаде в Токио завоевал семь медалей.
"То, что вместе с футболом нацию объединяет и бокс (долго в нашем голосовании с Усиком конкуреровал прорыв сборной Украины на Евро-2020), удивлять точно не должно, - делится своими мыслями заместитель главного редактора UA-Футбол Игорь Семйон. - Украина благодаря братьям Кличко имеет давние и приятные традиции, украинцы привыкли чувствовать себя важными субъектами этого вида спорта. Поэтому триумф Александра Усика только сдул пыль с остро выраженного чувства гордости в сознании тех, для кого важны украинские прапор и гимн на международных спортивных соревнованиях. "Титулы вернулись домой", – звучит пафосно, но очень потешно для самолюбия. Умалять вес события не стоит".
Напомним, что Александр Усик также стал победителем в номинации Спортсмен года.
Добавим, что это только второй из серии опросов, которые в конце года проводит телеграм-канал UA Sport. Уже сегодня начнётся голосование за Команду года.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич: Украинские рефери не умеют судить
- Бенефис Шмейхеля-младшего. Лестер - Ливерпуль 1:0. Видео обзор матча
- Близниченко: Бартулович сделал предложение перейти в Ингулец
- Довбик: Шевченко не собирался меня выпускать в матче Швецией, но его убедил Малдера
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО