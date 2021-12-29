Трубин: Конечно, мне хотелось, но Бущан заслуженно играл на Евро

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своей поездке на Евро-2020.

"Просто каждый день выходил, работал, выкладывался по максимуму. И уже тренеры по моему состоянию решали на тренировочном сборе. Я себе не придумывал никаких иллюзий, просто занимался своим делом и ждал, что скажет тренерский штаб.

Зачем ехать на Евро без желания там играть? Конечно, мне хотелось, но прекрасно понимал, что в тот период Бущан хорошо себя проявлял и заслуженно играл на Евро.

Но тем не менее, я и Пятов создавали ему здоровую конкуренцию, во-первых. А во-вторых, у нас была дружная атмосфера. Каждый работал, понимал, что хоть и не играет, но всякое может случиться, нужно быть готовым в любой момент, поэтому принесло такие плоды", – сказал Трубин.