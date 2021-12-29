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Трубин: Конечно, мне хотелось, но Бущан заслуженно играл на Евро
Впрочем, в команде была отличная атмосфера
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Голкипер "Шахтера" и
"Просто каждый день выходил, работал, выкладывался по максимуму. И уже тренеры по моему состоянию решали на тренировочном сборе. Я себе не придумывал никаких иллюзий, просто занимался своим делом и ждал, что скажет тренерский штаб.
Зачем ехать на Евро без желания там играть? Конечно, мне хотелось, но прекрасно понимал, что в тот период Бущан хорошо себя проявлял и заслуженно играл на Евро.
Но тем не менее, я и Пятов создавали ему здоровую конкуренцию, во-первых. А во-вторых, у нас была дружная атмосфера. Каждый работал, понимал, что хоть и не играет, но всякое может случиться, нужно быть готовым в любой момент, поэтому принесло такие плоды", – сказал Трубин.
Напомним, что Бущан отстоял все 5 матчей сборной Украины на турнире, в которых пропустил 10 голов.
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