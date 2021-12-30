Петраков: Мы никого не боимся

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел итоги уходящего 2021 года.

— Александр Васильевич, как вы оцените свой этап работы с главной командой страны?

— Я бы не хотел этого делать, поскольку для нас отборочный турнир еще не завершен. Впереди стыковые матчи, первый из которых против Шотландии. Пока выполнена только половина задания.

— После решающего поединка с Боснией и Герцеговиной вы избавились от приставки и. о.. Для вас это имело значение?

— Ни в коем случае. Это не мешало мне качественно выполнять свою работу. Когда ты находишься в процессе, особенно со сборной Украины, на такие мелочи не обращаешь внимания. Тем более, я постоянно ощущал поддержку от президента УАФ Андрея Павелко. Хочу поблагодарить его за доверие.

— Под вашим руководством в сборной Украины дебютировали семь футболистов. Вы довольны этими ребятами?

— Чтобы делать какие-то выводы, нужно время. Но если эти исполнители выходили на поле в сине-желтых футболках, значит, на тот момент они этого заслуживали. Мы внимательно следим за всеми игроками с украинским паспортом. Я верю, что это не последние дебютанты главной команды страны.

— Было видно, что вы не были расстроены результатом жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2022...

— Не хотелось попасть на Италию или Португалию. И хотя британские команды тоже сильны, будет интересно встретиться с Шотландией. Жаль только, что мы не сыграем на своем поле. Но ничего, будем готовиться. н

— С шотландцами, кстати, в следующем году придется встретиться трижды.

— Таков был жребий Лиги наций. Что ж, тем интереснее будет. Мы еще никогда не играли против Ирландии, потому это тоже будет для нашей сборной хорошим опытом. А с Арменией давно не виделись. Думаю, это будет интересное соперничество. Но если мы хотим возвратиться в дивизион А, нужно выигрывать группу. 21 мая заканчивается чемпионат страны, сборники немного отдохнут, а затем начнем готовиться к поединкам Лиги наций. В июне график игр будет очень сложным, поскольку придется провести четыре матча за короткий промежуток времени.

— Какой поединок был самым сложным для вас у руля сборной Украины?

— Каждый из семи матчей был по-своему сложным. Но я бы выделил выездной поединок с боснийцами, поскольку в нем решалась дальнейшая судьба сборной Украины.

— Во время работы в национальной команде вы чувствовали поддержку болельщиков?

— Безусловно. Наши болельщики нам очень помогли как в гостевых матчах, так и в домашних. Особенно поразила меня атмосфера на Арене Львов. Я никогда еще такого не видел. Это придавало моим подопечным сил. За это могу только поблагодарить фанов от всего сердца.

— Что пожелаете болельщикам сборной Украины в канун новогодних праздников?

— Не только болельщикам, но всем соотечественникам хочу пожелать здоровья, удачи и терпения. Вместе мы сила! Могу пообещать, что сборная Украины сделает все возможное, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира.