Маркевич: Не сомневаюсь, что наши ребята помастеровитее шотландцев

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022, где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Могло быть и хуже, ведь мы могли попасть на топ-сборные — Италию или Португалию. Шотландия — хороший вариант, главное обойтись без шапкозакидательского настроения. Важно подойти к сражению в конце марта в Глазго во всеоружии, все же, не будем забывать, что в Украине сезон возобновится в конце февраля, а поскольку большинство сборников играют дома, то они будут находиться еще не в лучших кондициях.

В том, что наши ребята помастеровитее шотландцев я не сомневаюсь, а уже потом будем думать о противостоянии с победителем другой пары: Уэльс-Австрия", - сказал Маркевич.