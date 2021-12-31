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Футбольные звезды Украины поздравляют с Новым годом - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Получилось атмосферное видео

Футбольные звезды Украины поздравляют с Новым годом - ВИДЕО

uaf.ua

Новина українською

Футбольные звезды Украины снялись в специальном ролике для YouTube-канала "vZbirna", в котором поздравили всех болельщиков и соотечественников с наступающим Новым годом.

Участие в съемках приняли четыре сборника: Александр Сирота, Анатолий Трубин, Сергей Кривцов и Александр Караваев. Интересно, что в видеопоздравлении отметились две легенды украинского футбола - Йожеф Сабо и Виктор Леоненко. В предновогоднем обращение выступил и президент львовского "Руха" Григорий Козловский.

Также место нашлось для украинского легионера, который защищает цвета финского "СИКа" Дениса Олейника.

Отметим, что 2021-й год для национальной сборной Украины выдался насыщенным. Летом "сине-желтые" пробились в 1/4 финала Евро-2020, а затем добыли путевку в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022. Кроме этого, в лагере национальной команды произошли тренерские изменения - после ухода Андрея Шевченко, сборную возглавил Александр Петраков.

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В статье: Украина
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Источник:
vZbirna

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