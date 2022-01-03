  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Победа Украины над Швецией на Евро признана Матчем года
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа Украины над Швецией на Евро признана Матчем года

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Помните свои эмоции тем летним вечером?

Победа Украины над Швецией на Евро признана Матчем года

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с телеграм-каналом UA Sport завершают подведение итогов 2021 года путём проведение опросов. Заключительным голосованием стал выбор главного матча последних двенадцати месяцев.

Победу в номинации одержал триумф украинской футбольной сборной на Евро-2020 в поединке над Швецией. За неё проголосовали 38% респондентов. Всего лишь на три голоса меньше отдали за победу боксёра Александра Усика над Энтони Джошуа. Топ-3 замкнул Жан Беленюк и его великий успех в финале Олимпиады 2020.

"Победа над Швецией на мой взгляд главная в 30-летней истории украинской сборной, - признаётся журналист UA-Футбол Роман Синчук. - Это вам не проход швейцарцев по пенальти после скучных и бестолковых 120 минут - здесь наши парни уже показали Футбол, дважды забили с игры, проявили не только характер, но и мастерство. Гол Зинченко после гениального паса Ярмоленко заставил Европу по-новому взглянуть на Украину - прости, Усик, но в 2021 году для меня это было важнее всех когда-либо существовавших боксерских поясов".

Напомним, что ранее UA-Футбол и телеграм-канал UA Sport уже провели три опроса среди пользователей. Боксёр Александр Усик был назван Спортсменом года, завоевание Усиком четырёх чемпионских поясов в супертяжёлом весе стало Событием года, а паралимпийская сборная Украины, завоевавшая 98 медалей в Токио 2020 получила звание Команды года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Усик Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.01.2022 в 12:48
Усик, однозначно! Хотя, после этих праздников, все побоку пока......
Ответить
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.01.2022 в 13:49
Иди нахрен со своим колаборантом, алкаш.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...