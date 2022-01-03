Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа Украины над Швецией на Евро признана Матчем года
Помните свои эмоции тем летним вечером?
UA-Футбол вместе с телеграм-каналом UA Sport завершают подведение итогов 2021 года путём проведение опросов. Заключительным голосованием стал выбор главного матча последних двенадцати месяцев.
Победу в номинации одержал триумф украинской футбольной сборной на Евро-2020 в поединке над Швецией. За неё проголосовали 38% респондентов. Всего лишь на три голоса меньше отдали за победу боксёра Александра Усика над Энтони Джошуа. Топ-3 замкнул Жан Беленюк и его великий успех в финале Олимпиады 2020.
"Победа над Швецией на мой взгляд главная в 30-летней истории украинской сборной, - признаётся журналист UA-Футбол Роман Синчук. - Это вам не проход швейцарцев по пенальти после скучных и бестолковых 120 минут - здесь наши парни уже показали Футбол, дважды забили с игры, проявили не только характер, но и мастерство. Гол Зинченко после гениального паса Ярмоленко заставил Европу по-новому взглянуть на Украину - прости, Усик, но в 2021 году для меня это было важнее всех когда-либо существовавших боксерских поясов".
Напомним, что ранее UA-Футбол и телеграм-канал UA Sport уже провели три опроса среди пользователей. Боксёр Александр Усик был назван Спортсменом года, завоевание Усиком четырёх чемпионских поясов в супертяжёлом весе
Популярное сейчас
- Журналист: Десна получит трансферный бан
- "20-я секунда или 20-я минута – это неважно". Менеджер Челси заявил, что арбитр должен был удалить Мане
- Битва Челси и Ливерпуля, поражение Реала, победа Барселоны. Главные новости за 2 января
- Маркевич: Не сомневаюсь, что наши ребята помастеровитее шотландцев
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО