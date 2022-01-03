Победа Украины над Швецией на Евро признана Матчем года

UA-Футбол вместе с телеграм-каналом UA Sport завершают подведение итогов 2021 года путём проведение опросов. Заключительным голосованием стал выбор главного матча последних двенадцати месяцев.

Победу в номинации одержал триумф украинской футбольной сборной на Евро-2020 в поединке над Швецией. За неё проголосовали 38% респондентов. Всего лишь на три голоса меньше отдали за победу боксёра Александра Усика над Энтони Джошуа. Топ-3 замкнул Жан Беленюк и его великий успех в финале Олимпиады 2020.

"Победа над Швецией на мой взгляд главная в 30-летней истории украинской сборной, - признаётся журналист UA-Футбол Роман Синчук. - Это вам не проход швейцарцев по пенальти после скучных и бестолковых 120 минут - здесь наши парни уже показали Футбол, дважды забили с игры, проявили не только характер, но и мастерство. Гол Зинченко после гениального паса Ярмоленко заставил Европу по-новому взглянуть на Украину - прости, Усик, но в 2021 году для меня это было важнее всех когда-либо существовавших боксерских поясов".