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Бескоровайный: Петраков сказал, что у меня будет шанс сыграть в сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Также специалист порекомендовал игроку сменить клуб

Бескоровайный: Петраков сказал, что у меня будет шанс сыграть в сборной

Фото: dac1904.sk

Новина українською

Украинский защитник "ДАК" Даниил Бескоровайный рассказал о своих отношениях с главным тренером "сине-желтых" Александром Петраковым.

"Общаемся с Александром Васильевичем регулярно, поздравляю его с победами национальной сборной Украины. В последний раз разговаривали примерно два месяца назад. Александр Петраков сказал, что у меня будет шанс сыграть в национальной сборной.

Но в то же время рекомендовал сменить нынешний клуб, я должен иметь постоянную игровую практику. Это прекрасно понимаю и сам. Без железобетонного места в основе, желательно в команде из топ-чемпионата, трудно рассчитывать на вызов в главную команду страны.

Об Александре Васильевиче могу сказать только добрые слова: справедливый человек, всегда держащий слово, эмоциональный по-своему. Петраков – тренер высочайшего уровня. То, что он возглавляет национальную сборную Украины, в очередной раз свидетельствует об этом. Я благодарен ему, очень многому у него научился", - сказал Бескоровайный.

Напомним, Бескоровайный становился чемпионом мира в составе сборной U-20 в 2019 году под руководством Александра Петракова.

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В статье: ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Даниил Бескоровайный
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
04.01.2022 в 09:15
Пропала сборная... Пока он всех своих протеже не перевтыкает, не успокоится.
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