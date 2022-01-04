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Бескоровайный: Петраков сказал, что у меня будет шанс сыграть в сборной
Также специалист порекомендовал игроку сменить клуб
Фото: dac1904.sk
Украинский защитник "ДАК" Даниил Бескоровайный рассказал о своих отношениях с главным тренером "сине-желтых" Александром Петраковым.
"Общаемся с Александром Васильевичем регулярно, поздравляю его с победами национальной сборной Украины. В последний раз разговаривали примерно два месяца назад. Александр Петраков сказал, что у меня будет шанс сыграть в национальной сборной.
Но в то же время рекомендовал сменить нынешний клуб, я должен иметь постоянную игровую практику. Это прекрасно понимаю и сам. Без железобетонного места в основе, желательно в команде из топ-чемпионата, трудно рассчитывать на вызов в главную команду страны.
Об Александре Васильевиче могу сказать только добрые слова: справедливый человек, всегда держащий слово, эмоциональный по-своему. Петраков – тренер высочайшего уровня. То, что он возглавляет национальную сборную Украины, в очередной раз свидетельствует об этом. Я благодарен ему, очень многому у него научился", - сказал Бескоровайный.
Напомним, Бескоровайный становился чемпионом мира в составе сборной U-20 в 2019 году под руководством Александра Петракова.
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