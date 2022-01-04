Бескоровайный: Петраков сказал, что у меня будет шанс сыграть в сборной

Украинский защитник "ДАК" Даниил Бескоровайный рассказал о своих отношениях с главным тренером "сине-желтых" Александром Петраковым.

"Общаемся с Александром Васильевичем регулярно, поздравляю его с победами национальной сборной Украины. В последний раз разговаривали примерно два месяца назад. Александр Петраков сказал, что у меня будет шанс сыграть в национальной сборной.

Но в то же время рекомендовал сменить нынешний клуб, я должен иметь постоянную игровую практику. Это прекрасно понимаю и сам. Без железобетонного места в основе, желательно в команде из топ-чемпионата, трудно рассчитывать на вызов в главную команду страны.

Об Александре Васильевиче могу сказать только добрые слова: справедливый человек, всегда держащий слово, эмоциональный по-своему. Петраков – тренер высочайшего уровня. То, что он возглавляет национальную сборную Украины, в очередной раз свидетельствует об этом. Я благодарен ему, очень многому у него научился", - сказал Бескоровайный.