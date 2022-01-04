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Леонид Буряк отметил сильные стороны сборной Шотландии

Национальная сборная Украины
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Он считает, что Украина является фаворитом в этом противостоянии

Леонид Буряк отметил сильные стороны сборной Шотландии

Новина українською

Известный украинский тренер и футболист Леонид Буряк поделился мнением о шансах сборной Украины в матче против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

"Украина будет фаворитом. Но, следует помнить, что возможный следующий наш соперник в плей-офф — Австрия, которая, думаю, победит Уэльс, — очень сложный. Национальной команде непросто будет провести два поединка на выезде, однако такой уж жребий нам выпал…

Что касается Шотландии, то по моим наблюдениям, это волевая, мобильная и в целом сильная команда. Будем непросто", - заявил Буряк.

Напомним, матч Шотландия - Украина состоится 24 марта на стадионе Хэмпден Парк. Плей-офф будет состоять из одного матча. Победитель этой пары сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия.

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В статье: Украина Леонид Буряк Шотландия
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Источник:
zbirna.com

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