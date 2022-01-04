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Леонид Буряк отметил сильные стороны сборной Шотландии
Он считает, что Украина является фаворитом в этом противостоянии
Известный украинский тренер и футболист Леонид Буряк поделился мнением о шансах сборной Украины в матче против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.
"Украина будет фаворитом. Но, следует помнить, что возможный следующий наш соперник в плей-офф — Австрия, которая, думаю, победит Уэльс, — очень сложный. Национальной команде непросто будет провести два поединка на выезде, однако такой уж жребий нам выпал…
Что касается Шотландии, то по моим наблюдениям, это волевая, мобильная и в целом сильная команда. Будем непросто", - заявил Буряк.
Напомним, матч Шотландия - Украина состоится 24 марта на стадионе Хэмпден Парк. Плей-офф будет состоять из одного матча. Победитель этой пары сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия.
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