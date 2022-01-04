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Миколенко: Когда Шевченко сказал "Сынок, мне не смешно", я очень испугался
Историю запомнили многие
fcdynamo.com
Новичок "Эвертона" Виталий Миколенко вспомнил пару забавных историй со сборов
- Почему в сборной тебя поздравили с днем рождения яйцами и мукой?
- Я не знаю. Но мне было очень приятно в тот момент. Когда пацаны это сделали, и мы уже сели в автобус, они подумали, что я обиделся. А я на самом деле был такой счастливый. Никого так не поздравляли. Я так понял, это Сидорчук предложил, но сам он стоял в сторонке.
- В сборной нет деления на игроков "Динамо" и "Шахтера"?
- Когда ты не видишь товарища из другой команды три-четыре месяца, ты в любом случае скучаешь. Мы приезжаем все на этих эмоциях. Конечно, когда мы были на Евро-2020 полтора месяца вместе, уже было не так эмоционально, все уставали. Но не было никаких ссор, как писали в интернете.
- Все услышали фразу Шевченко, адресованную тебе "Сынок, мне не смешно"…
- Еще раз повторюсь, я не смеялся тогда. Я смеялся перед тренировкой, но в тот момент я не смеялся. Обычно, когда я смеюсь, я хотя бы головой машу. Если на видео посмотреть, я там максимум улыбался. Но я всегда улыбаюсь. Андрей Николаевич просто передернул меня и объяснил, что к этой игре нужно готовиться максимально серьезно. Конечно, я очень испугался. Но уже минут через 15 мы нормально говорили, все было хорошо.
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