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Миколенко: Когда Шевченко сказал "Сынок, мне не смешно", я очень испугался

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Историю запомнили многие

Миколенко: Когда Шевченко сказал "Сынок, мне не смешно", я очень испугался

fcdynamo.com

Новина українською

Новичок "Эвертона" Виталий Миколенко вспомнил пару забавных историй со сборов сборной Украины.

- Почему в сборной тебя поздравили с днем рождения яйцами и мукой?

- Я не знаю. Но мне было очень приятно в тот момент. Когда пацаны это сделали, и мы уже сели в автобус, они подумали, что я обиделся. А я на самом деле был такой счастливый. Никого так не поздравляли. Я так понял, это Сидорчук предложил, но сам он стоял в сторонке.

- В сборной нет деления на игроков "Динамо" и "Шахтера"?

- Когда ты не видишь товарища из другой команды три-четыре месяца, ты в любом случае скучаешь. Мы приезжаем все на этих эмоциях. Конечно, когда мы были на Евро-2020 полтора месяца вместе, уже было не так эмоционально, все уставали. Но не было никаких ссор, как писали в интернете.

- Все услышали фразу Шевченко, адресованную тебе "Сынок, мне не смешно"…

- Еще раз повторюсь, я не смеялся тогда. Я смеялся перед тренировкой, но в тот момент я не смеялся. Обычно, когда я смеюсь, я хотя бы головой машу. Если на видео посмотреть, я там максимум улыбался. Но я всегда улыбаюсь. Андрей Николаевич просто передернул меня и объяснил, что к этой игре нужно готовиться максимально серьезно. Конечно, я очень испугался. Но уже минут через 15 мы нормально говорили, все было хорошо.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (3)
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Leo-1974 (Dnipro)
04.01.2022 в 18:32
Надоели эти проплаченные новости его агентом! Сынок! Не выучишь English - будешь ж.пой лавку греть!
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alexey-54 (Харьков)
04.01.2022 в 17:38
Не много ли стало Миколенко на сайте?
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ascent (Луксор)
04.01.2022 в 16:22
Вы эту новость уже печатали...
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