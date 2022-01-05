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Зинченко: Хотел проявить себя на Евро-2020 намного лучше
Алекс оценил свое выступление на турнире
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко ответил на вопрос, доволен ли он своим выступлением и выступлением
"Ну как я могу быть довольным Евро? Понятно, что в плане результата, чего добилась сборная – да, в плане игры – думаю, тренерский штаб выжал весь максимум. Не знаю, можно много ковыряться, искать. Был психологический удар после Нидерландов (2:3) – вырвали такую ничью, а в конце пропустили такой гол, который тоже коснулся меня, я проиграл борьбу.
Я даже не хочу искать эти моменты, но если брать мою игру – я ожидал большего от себя и хотел проявить себя намного лучше, но, к сожалению, не получилось", – сказал Зинченко.
Напомним, что на Евро-2020 сборная Украины дошла до 1/4 финала турнира (выйдя с третьего место в группе), где уступила Англии (0:4).
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