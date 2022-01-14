УАФ оформляет для Мудрика и Булецы визы на выездной матч с Шотландией

В пятницу, 14 января, в Доме футбола в Киеве футболисты сборной Украины собрались для оформления британских виз, которые им понадобятся при вылете в Шотландию на матч плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Присутствовали на собрании и вингер "Шахтера" Михаил Мудрик, аткже атакующий полузащитник "Зари" Сергей Булеца.

Также для оформления виз прибыли и другие футболисты национальной команды, среди которых вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык, кипер "Шахтера" Андрей Пятов, а также полузащитники "Динамо" Николай Шапаренко и Александр Караваев.

Напомним, что Украина и Шотландия сыграют в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Игра в Шотландии состоится 24 марта.

В случае победы над шотландцами команда Александра Петракова выйдет на сильнейшего в паре Уэльс — Австрия.