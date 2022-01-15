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Чех: Петраков мог напихать при всех
Но только, если заслужил
Полузащитник "Мариуполя" Максим Чех рассказал о временах сотрудничества с текущим главным тренером сборной Украины Александром Петраковым:
“ – Хочу поговорить и об Александре Петракове. Ты с ним работал больше трех лет. Сейчас он возглавил сборную и вывел в плей-офф. Как отреагировал, когда узнал его назначение?
– Сперва удивился, как и все. Думаю, что он заслужил это своими результатами. Ничего неожиданного.
– Есть шансы пройти Шотландию, а затем Австрию или Уэльс?
– Жеребьевка у нас хорошая, шансы нормальные. Могло быть гораздо хуже, нужно проходить!
– Даниил Бескоровайный рассказал, что Александр Петраков пообещал ему дать шанс сыграть в национальной сборной при определенных условиях. Тебе Александр Васильевич что-нибудь такое говорил? Вы общались после ЧМ?
– Нет, после чемпионата мира мы не говорили.
– Петраков – очень эмоциональный тренер, по крайней мере это можно увидеть на бровке поля или в общении с журналистами. Каков он в повседневной жизни?
– Может хорошо пошутить, разбавить атмосферу, может напихать, если заслужил. Ничего подобного.
– Однажды рассказывал он, что напихал Супряге, а тот чуть не плакал.
– Не помню такой истории, возможно, это было лицом к лицу. Он мог и при всех (улыбается), это его не останавливало, если что-то не нравилось. Но так чтобы напихать, это когда плохой результат был, мог зайти в перерыве матча и раздать на орехи.
– С кем из известных тренеров мог бы сравнить Александра Петракова?
– Надо подумать… Пусть будет Клопп. Весьма экспрессивный, харизматичный”, - сказал Чех.
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