Чех: Петраков мог напихать при всех

Полузащитник "Мариуполя" Максим Чех рассказал о временах сотрудничества с текущим главным тренером сборной Украины Александром Петраковым:

“ – Хочу поговорить и об Александре Петракове. Ты с ним работал больше трех лет. Сейчас он возглавил сборную и вывел в плей-офф. Как отреагировал, когда узнал его назначение?

– Сперва удивился, как и все. Думаю, что он заслужил это своими результатами. Ничего неожиданного.

– Есть шансы пройти Шотландию, а затем Австрию или Уэльс?

– Жеребьевка у нас хорошая, шансы нормальные. Могло быть гораздо хуже, нужно проходить!

– Даниил Бескоровайный рассказал, что Александр Петраков пообещал ему дать шанс сыграть в национальной сборной при определенных условиях. Тебе Александр Васильевич что-нибудь такое говорил? Вы общались после ЧМ?

– Нет, после чемпионата мира мы не говорили.

– Петраков – очень эмоциональный тренер, по крайней мере это можно увидеть на бровке поля или в общении с журналистами. Каков он в повседневной жизни?

– Может хорошо пошутить, разбавить атмосферу, может напихать, если заслужил. Ничего подобного.

– Однажды рассказывал он, что напихал Супряге, а тот чуть не плакал.

– Не помню такой истории, возможно, это было лицом к лицу. Он мог и при всех (улыбается), это его не останавливало, если что-то не нравилось. Но так чтобы напихать, это когда плохой результат был, мог зайти в перерыве матча и раздать на орехи.

– С кем из известных тренеров мог бы сравнить Александра Петракова?

– Надо подумать… Пусть будет Клопп. Весьма экспрессивный, харизматичный”, - сказал Чех.