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Петраков: Не видел, чтобы игроки говорили мне: Да что ты мне рассказываешь? Ты временный
Александр Петраков рассказал о том, как он избавился от приставки исполняющий обязанности
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер с
"Никакой тяжести нет, вообще откровенно говорю. Мне что и.о., что главный тренер. Я сам себе ставлю задачи всегда. Очень ответственный человек. В первую очередь – я ответственен перед людьми, страной, если можно сказать такие громкие слова. Это не давит, хотя поначалу давило страшно. Сейчас я это вижу.
Знаю, что вся страна хочет поехать на ЧМ. Я перед этими людьми очень ответственный. Ну стал я главным тренером, но я не ощутил. Может, из-за того, что не собираю сейчас сборную. Думаю, ничего такого не изменится. Ко мне как относились, так и относятся люди.
Не видел в команде, чтобы футболисты говорили мне: "Да что ты мне рассказываешь? Ты временный". Ничего этого не было", – сказал Петраков.
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