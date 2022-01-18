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Петраков: Не видел, чтобы игроки говорили мне: Да что ты мне рассказываешь? Ты временный

Национальная сборная Украины
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Александр Петраков рассказал о том, как он избавился от приставки исполняющий обязанности

Петраков: Не видел, чтобы игроки говорили мне: Да что ты мне рассказываешь? Ты временный

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, какие эмоции он испытывал после того, как УАФ убрала приставку исполняющий обязанности и оформила полноценный контракт.

"Никакой тяжести нет, вообще откровенно говорю. Мне что и.о., что главный тренер. Я сам себе ставлю задачи всегда. Очень ответственный человек. В первую очередь – я ответственен перед людьми, страной, если можно сказать такие громкие слова. Это не давит, хотя поначалу давило страшно. Сейчас я это вижу.

Знаю, что вся страна хочет поехать на ЧМ. Я перед этими людьми очень ответственный. Ну стал я главным тренером, но я не ощутил. Может, из-за того, что не собираю сейчас сборную. Думаю, ничего такого не изменится. Ко мне как относились, так и относятся люди.

Не видел в команде, чтобы футболисты говорили мне: "Да что ты мне рассказываешь? Ты временный". Ничего этого не было", – сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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