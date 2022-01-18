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Сборная Украины будет готовиться к матчу против Шотландии на киевской базе Шахтера
Тренерский штаб уже начал работу в данном направлении
Фото - Евгений Кравс
Тренерский штаб
Александр Петраков планирует начать подготовку к игре с шотландцами за шесть дней до игры - предварительная дата сбора команды – 18 марта.
По предварительной информации, начать тренировочный процесс команда планирует на загородной базе донецкого "Шахтера" в Святошино под Киевом. Так же обсуждается вариант, что сборная не будет выезжать в Британию заблаговременно, а проведет все дни подготовки к матчу с Шотландией в Киеве.
Ранее, чтобы качественнее подготовиться к визиту в Британию, Александр Петраков обратился к руководству клубов Премьер-лиги с просьбой перенести три матча 22 тура чемпионата, которые должны состоятся 19 марта: "Днепр-1" – "Шахтер", "Металлист 1925" – "Динамо" и "Десна" – "Ворскла". Отмечается, что клубы пошли навстречу УАФ и согласились на переносы.
Добавим, что в случае победы над шотландцами 24 марта, Украину ожидает поединок против Уэльса или Австрии 29 марта, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022.
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