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Павелко: К матчам плей-офф сборная будет готовиться в Украине - из-за Омикрона есть риски попасть в ковидные истории
Изначально планировалось готовиться в Европе
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, как
"Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе "Манчестер Сити". А также другие - в Шотландии, Франции.
Из-за "Омикрона" есть риски попасть в ковидные истории.
У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в Шотландию.
Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков заранее подан на получение британских виз", — сказал Павелко.
Напомним, что 24 марта сборная Украины в Глазго сыграет с Шотландией, а в случае победы над шотландцами Украину ожидает поединок против Уэльса или Австрии 29 марта, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022.
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