Павелко: К матчам плей-офф сборная будет готовиться в Украине - из-за Омикрона есть риски попасть в ковидные истории

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, как сборная Украины будет готовиться к стыковым матчам за право выхода на ЧМ 2022.

"Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе "Манчестер Сити". А также другие - в Шотландии, Франции.

Из-за "Омикрона" есть риски попасть в ковидные истории.

У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в Шотландию.

Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков заранее подан на получение британских виз", — сказал Павелко.