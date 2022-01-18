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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Павелко: К матчам плей-офф сборная будет готовиться в Украине - из-за Омикрона есть риски попасть в ковидные истории

Национальная сборная Украины
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Изначально планировалось готовиться в Европе

Павелко: К матчам плей-офф сборная будет готовиться в Украине - из-за Омикрона есть риски попасть в ковидные истории

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, как сборная Украины будет готовиться к стыковым матчам за право выхода на ЧМ 2022.

"Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе "Манчестер Сити". А также другие - в Шотландии, Франции.

Из-за "Омикрона" есть риски попасть в ковидные истории.

У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в Шотландию.

Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков заранее подан на получение британских виз", — сказал Павелко.

Напомним, что 24 марта сборная Украины в Глазго сыграет с Шотландией, а в случае победы над шотландцами Украину ожидает поединок против Уэльса или Австрии 29 марта, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Источник:
ТК Футбол

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