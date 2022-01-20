Шевченко руку приложил. Калиниченко рассказал о подготовке к Испании на ЧМ-2006

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился воспоминанием о том, как перед матчем с Испанией (0:4) на ЧМ-2006 экс-нападающий сине-желтых Андрей Шевченко учил команду новой тактике.

Отметим, что тогда национальную команду возглавлял Олег Блохин.

"Шевченко сказал, что Испанию без тактики мы не переиграем, надо поперемещаться, поперекрывать какие-то зоны. Владимирович смотрел, а потом сказал: "Ну, давай, показывай".

И вот мы пару дней без мяча были этим заняты: перемещались без мяча. К организации тренировки Шевченко руку приложил, но после этого Блохин ему сказал, чтобы не подходил", — сказал Калиниченко.