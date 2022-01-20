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Шевченко руку приложил. Калиниченко рассказал о подготовке к Испании на ЧМ-2006
Тогда украинцы потерпели разгромное поражение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился воспоминанием о том, как перед матчем с Испанией (0:4) на ЧМ-2006 экс-нападающий сине-желтых Андрей Шевченко учил команду новой тактике.
Отметим, что тогда национальную команду возглавлял Олег Блохин.
"Шевченко сказал, что Испанию без тактики мы не переиграем, надо поперемещаться, поперекрывать какие-то зоны. Владимирович смотрел, а потом сказал: "Ну, давай, показывай".
И вот мы пару дней без мяча были этим заняты: перемещались без мяча. К организации тренировки Шевченко руку приложил, но после этого Блохин ему сказал, чтобы не подходил", — сказал Калиниченко.
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