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Шевченко руку приложил. Калиниченко рассказал о подготовке к Испании на ЧМ-2006

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тогда украинцы потерпели разгромное поражение

Шевченко руку приложил. Калиниченко рассказал о подготовке к Испании на ЧМ-2006

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился воспоминанием о том, как перед матчем с Испанией (0:4) на ЧМ-2006 экс-нападающий сине-желтых Андрей Шевченко учил команду новой тактике.

Отметим, что тогда национальную команду возглавлял Олег Блохин.

"Шевченко сказал, что Испанию без тактики мы не переиграем, надо поперемещаться, поперекрывать какие-то зоны. Владимирович смотрел, а потом сказал: "Ну, давай, показывай".

И вот мы пару дней без мяча были этим заняты: перемещались без мяча. К организации тренировки Шевченко руку приложил, но после этого Блохин ему сказал, чтобы не подходил", — сказал Калиниченко.

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В статье: Андрей Шевченко Максим Калиниченко Украина Испания Чемпионат мира 2006
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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
20.01.2022 в 15:32
Шева -- профессиональный клоун !
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+2
0
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Динамо-машина (Киев)
20.01.2022 в 14:44
Беляш почуял конкуренцию от Шевы)))
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