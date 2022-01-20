Тренер Шотландии: Мы в двух играх от того, чтобы впервые за 24 года вернуться на чемпионат мира

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк надеется на поддержку местных болельщиков в матче плей-офф раунда ЧМ-2022 против Украины, который состоится 24 марта в Глазго.

"У нас хорошая серия - шесть побед подряд, благодаря чему мы закончили год на позитивной ноте. И поддержка болельщиков прошлой осенью, несомненно, сыграла в этом важную роль.

Забитый домашний стадион всегда дает игрокам дополнительную мотивацию на поле, что было ясно видно из наших побед над Израилем и Данией.

Нашим болельщикам не нужно говорить, насколько важен матч плей-офф против Украины. Мы в двух играх от того, чтобы впервые за 24 года вернуться на чемпионат мира, и мы хотим, чтобы шотландские болельщики снова поддержали нас", - сказал Кларк.