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Гасперини дал добро. Петраков пройдет стажировку в клубе Малиновского
Украинский специалист получит важный опыт в Италии
uaf.ua
В рамках подготовки к визиту в Британию главный тренер сборной Украины Александр Петраков в феврале планирует посетить тренировочные лагеря команд УПЛ, которые в эти дни будут готовиться к сезону на сборах в Турции.
Перед визитом в Турцию Петракова ждет еще одна поездка в Европу.
По информации источника, почти достигнута договоренность, что главный тренер "сине-желтых" пройдет стажировку в команде Серии А, за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский – "Аталанте".
Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини уже дал добро на приезд украинского специалиста в расположение "Аталанты", где Петраков будет несколько дней наблюдать за тренировочным процессом команды.
Добавим, что 6 февраля "Аталанту" ожидает матч чемпионата Италии против "Кальяри", затем четвертьфинал Кубка Италии против "Фиорентины" (9 февраля). Так же у "Аталанты" до 20 февраля будут домашние матчи с "Ювентусом" (13 февраля) и с "Олимпиакосом" в Лиге Европы (17 февраля).
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