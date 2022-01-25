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Петраков: Мы сделали британские визы для 36 футболистов
Наставник сборной Украины рассказал, как команда будет готовится к матчам плей-офф
uaf.ua
Главный тренер
— Александр Васильевич, как наша сборная будет готовиться к матчу против сборной Шотландии?
— Мы соберемся в марте в Киеве. Пройдем сбор. 22 марта команда пройдет тестирование на COVID и после этого вылетим на игру в Глазго.
— От зарубежного сбора решили отказаться?
— Увы, ситуация с эпидемией вносит свои коррективы не только в нашу жизнь, но и в наши планы, в планы футбола и национальной сборной. Не хотим рисковать, чтобы там не попасть в какую-нибудь непонятную ситуацию, связанную с карантином или другими моментами.
— Какой план работы у вашего тренерского штаба до сбора команды?
— Будем смотреть матчи, изучать состояние ребят. С 9 по 20 февраля я планирую побывать на сборах наших команд в Турции. Там будет более детальная работа, посмотрим, в каком состоянии ребята-кандидаты в национальную сборную.
— Посетите сборы "Динамо" и "Шахтера"?
— Не только, хочу и планирую увидеть все наши команды.
— Сколько футболистов полетит в Шотландию на матч плей-офф против британцев?
— Мы сделали визы для 36 футболистов.
— Все из них отправится в Британию?
— По окончательному составу и количеству футболистов я определюсь уже ближе к дате сборов. Пока что буду думать, смотреть, решать.
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