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Петраков: Мы сделали британские визы для 36 футболистов

Национальная сборная Украины
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Наставник сборной Украины рассказал, как команда будет готовится к матчам плей-офф

Петраков: Мы сделали британские визы для 36 футболистов

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр петраков рассказал, как команда будет готовится к матчам плей-офф за выход на ЧМ-2022.

— Александр Васильевич, как наша сборная будет готовиться к матчу против сборной Шотландии?

— Мы соберемся в марте в Киеве. Пройдем сбор. 22 марта команда пройдет тестирование на COVID и после этого вылетим на игру в Глазго.

— От зарубежного сбора решили отказаться?

— Увы, ситуация с эпидемией вносит свои коррективы не только в нашу жизнь, но и в наши планы, в планы футбола и национальной сборной. Не хотим рисковать, чтобы там не попасть в какую-нибудь непонятную ситуацию, связанную с карантином или другими моментами.

— Какой план работы у вашего тренерского штаба до сбора команды?

— Будем смотреть матчи, изучать состояние ребят. С 9 по 20 февраля я планирую побывать на сборах наших команд в Турции. Там будет более детальная работа, посмотрим, в каком состоянии ребята-кандидаты в национальную сборную.

— Посетите сборы "Динамо" и "Шахтера"?

— Не только, хочу и планирую увидеть все наши команды.

— Сколько футболистов полетит в Шотландию на матч плей-офф против британцев?

— Мы сделали визы для 36 футболистов.

— Все из них отправится в Британию?

— По окончательному составу и количеству футболистов я определюсь уже ближе к дате сборов. Пока что буду думать, смотреть, решать.

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В статье: Украина Александр Петраков
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