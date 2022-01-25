Петраков: Переживаем за наших легионеров, которые не играют в своих клубах

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о состоянии украинских легионеров, которые в последнее время получают немного игровой практики.

— Была информация, что вы хотите в феврале также посетить тренировочный лагерь "Аталанты" для стажировки?

— Да, такие планы были. Но, скорее всего, сейчас не получится. Постоянно сейчас меняются правила въезда в страны Евросоюза. Италия ввела бустерную дозу вакцинации…Поэтому все эти моменты создают трудности. Придется пока отложить эту поездку.

— С нашими легионерами связь держите?

— Конечно. Каждые две недели созваниваюсь с ребятами, лично общаюсь, узнаю, как у них дела, как ситуация в клубах.

— С игровой практикой у них есть проблемы.

— К сожалению, да. Мы видим, что Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет. Конечно, есть с эти проблемы. Но, надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает.