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Петраков: Переживаем за наших легионеров, которые не играют в своих клубах
Ярмоленко, Соболь, Малиновский, Зинченко - у всех проблемы с игровой практикой
Фото - Евгений Кравс
Главный тренер
— Была информация, что вы хотите в феврале также посетить тренировочный лагерь "Аталанты" для стажировки?
— Да, такие планы были. Но, скорее всего, сейчас не получится. Постоянно сейчас меняются правила въезда в страны Евросоюза. Италия ввела бустерную дозу вакцинации…Поэтому все эти моменты создают трудности. Придется пока отложить эту поездку.
— С нашими легионерами связь держите?
— Конечно. Каждые две недели созваниваюсь с ребятами, лично общаюсь, узнаю, как у них дела, как ситуация в клубах.
— С игровой практикой у них есть проблемы.
— К сожалению, да. Мы видим, что Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет. Конечно, есть с эти проблемы. Но, надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает.
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