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Кривцов: Есть тренеры с хитростью какой-то – это не про Петракова. Это открытый человек

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник сборной Украины рассказал о главном тренере команды

Кривцов: Есть тренеры с хитростью какой-то – это не про Петракова. Это открытый человек

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, что изменилось в сборной Украины с приходом Александра Петракова.

"Много поменялось, но сейчас вновь вернулись к тактике, которую использовали при Андрее Николаевиче. Есть свои моменты, но в плане атмосферы в команде ничего не поменялось. Петраков – хороший мужик. Думаю, это прекрасно видно и в интервью.

Есть тренеры с хитростью какой-то – это не про него. Это открытый человек, с которым можно честно поговорить. Он тебе честно все в глаза расскажет, ты к нему испытываешь доверие.

Конфликт с Малиновским? Думаю, Петраков раньше работал с ребятами, которые ему вряд ли смогли бы ответить. Перескочив молодежную сборную, он сразу попал в национальную сборную, где у игроков уже есть свое имя, авторитет. Думаю, он просто оказался не готов к такому, но в дальнейшем таких ситуаций не будет.

Когда Петраков пришел, то его поддержали Ярмоленко и Зинченко. Но никто не препятствовал, не говорили: "Ой, кто это пришел?". Все слушали и выполняли то, что он от нас требовал. Не было таких мыслей, что сейчас две игры отыграем и потом нового возьмут. Он тренер, а мы его слушаем и выполняем, что он говорит", – сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Шахтер (Донецк) Александр Петраков
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.01.2022 в 23:57
Кривцов с мордой дауна очень подходит бомжеклубу )
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