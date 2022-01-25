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Кривцов: Есть тренеры с хитростью какой-то – это не про Петракова. Это открытый человек
Защитник сборной Украины рассказал о главном тренере команды
Фото Павла Кубанова - УАФ
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, что изменилось в
"Много поменялось, но сейчас вновь вернулись к тактике, которую использовали при Андрее Николаевиче. Есть свои моменты, но в плане атмосферы в команде ничего не поменялось. Петраков – хороший мужик. Думаю, это прекрасно видно и в интервью.
Есть тренеры с хитростью какой-то – это не про него. Это открытый человек, с которым можно честно поговорить. Он тебе честно все в глаза расскажет, ты к нему испытываешь доверие.
Конфликт с Малиновским? Думаю, Петраков раньше работал с ребятами, которые ему вряд ли смогли бы ответить. Перескочив молодежную сборную, он сразу попал в национальную сборную, где у игроков уже есть свое имя, авторитет. Думаю, он просто оказался не готов к такому, но в дальнейшем таких ситуаций не будет.
Когда Петраков пришел, то его поддержали Ярмоленко и Зинченко. Но никто не препятствовал, не говорили: "Ой, кто это пришел?". Все слушали и выполняли то, что он от нас требовал. Не было таких мыслей, что сейчас две игры отыграем и потом нового возьмут. Он тренер, а мы его слушаем и выполняем, что он говорит", – сказал Кривцов.
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