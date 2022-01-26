Кривцов: Австрия уже не так сильна, как на Евро-2020

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов оценил потенциальных соперников "сине-желтых" в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Напомним, 24 марта команда Александра Петракова сыграет в Глазго против Шотландии, и в случае успеха, украинцы выйдут на победителя пары Уэльс - Австрия.

"Думаю, что фаворитами в нашей четверке являются Шотландия и Австрия. Хотя, сборная Австрии, считаю, сейчас слабее, чем на Евро-2020. Это если судить по их матчам в отборочном цикле ЧМ-2022. Смотрел обзоры их двух игр в квалификации — и они уже не так смотрятся. А на Евро-2020 они выдали один из лучших своих периодов за последнее время.

Что касается сборной Уэльса, то по именам, может, она и выглядит сильной, но с точки зрения командной игры я бы не ставил их выше Шотландии и Австрии", - сказал Кривцов в интервью Youtube-каналу "Пряма червона".