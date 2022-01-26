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Федецкий: Петраков не вызовет в сборную Украины футболистов, играющих в России

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Этот вопрос уже давно закрыт

Федецкий: Петраков не вызовет в сборную Украины футболистов, играющих в России

Скриншот: Пряма Червона на YouTube

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о возможности появлении в национальной команде футболистов из чемпионата России.

– Как думаете, решится ли Петраков вызвать футболистов, играющих в чемпионате России?

– Конечно, нет. Зная Петракова, эта тема закрыта и даже не обсуждается.

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– Ярослав Ракицкий не помешал бы сборной?

– Он сейчас играет в России, так что этот вопрос тоже закрыт. Ярик сделал свой выбор и это его право. Нам его судить не следует. Я всегда говорил, что он хороший футболист, но сейчас это уже не актуально, на его позиции есть качественные футболисты в сборной, те же Забарный, Матвиенко. Этот вопрос с повестки дня снят.

– Когда Тимощук последний раз был в Украине?

– Я не помню, это было очень давно, лет пять или шесть тому назад. У нас всегда проводился новогодний турнир перед Новым годом, Толик позвонил по телефону и спросил, можно ли сыграть. Я сказал, что без проблем. Он приехал и сыграл с нами, а после этого я его в Украине уже не видел, - сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Украина Александр Петраков
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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Savage0059 (Kyiv)
26.01.2022 в 15:09
Сильно Артём разбирается в футболе, если думает, что Забарный и Ракицкий играют на одной позиции
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0
-3
Hanter44 (Baburka)
26.01.2022 в 14:35
Когда нужен вброс,а редакции,как бы его неудобно делать,на помощь призывают Федецкого.
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+1
-3
Vroobydov
26.01.2022 в 15:09
Чем сильнее бьют тем крепче становишься! Пускай тешутся:)
Ответить
0
-3
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.01.2022 в 15:33
Логика рашистского терпилы и раба. Бьёт, значит любит.... Какие же вы, лишнехромосомные, пресмыкающиеся. Быть рабом в ваших слабеньких генах заложено, а ещё если пропаганду использовать, типа терпи, крепче станешь, то из вас очень легко раболепные существа получаются с манией вяличия
+1
0


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