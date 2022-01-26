Экс-тренер вратарей сборной Украины: Не считаю Евро-2016 провалом. Фоменко был внутри команды, а ему - советы со всех сторон

На днях прославленный вратарь харьковского и украинского футбола Юрий Сивуха отметил своё 64-летие. Журналист Анатолий Хамаев побеседовал с известным в прошлом вратарём Украины, ныне тренирующего молодых вратарей в ДЮФСШ "Металлист 1925". Юрий Петрович рассказал о своей футбольной молодости, о тренерской работе в сборной Украины и проанализировал игру тех, кто сейчас играет в Украине на вратарской позиции

Информационная справка. Юрий Сивуха родился в посёлке Малая Даниловка Харьковской области и является воспитанником спортивного общества "Трудовые Резервы". Сыграл первый официальный матч за харьковскую команду в 1976 году. В 1977 году Сивуха стал чемпионом мира в составе молодёжной сборной СССР, которая завоевала золотые медали на первом молодёжном чемпионате мира в Тунисе. В матчах этого турнира он дважды выходил на замену и не пропустил ни одного мяча. В финальном матче с Мексикой Юрий отразил два послематчевых пенальти и помог советской сборной выиграть серию со счётом 9:8. В тот же год он перешёл в киевское "Динамо" и в 1978 году дебютировал в его составе в высшей лиге СССР. В своё время, в начале 80-ых, Сивуху очень высоко оценивал сам Лев Яшин, считая его одним из самых талантливых молодых вратарей в советском футболе (прежде всего, в плане техники приёма мяча) и одним из реальных кандидатов на пост главного вратаря сборной СССР.



В 1979 году Юрий Сивуха вернулся в "Металлист" и на протяжении десяти лет защищал его ворота. В 1981 году помог "Металлисту" победить в турнире первой лиги, и в последующие сезоны провёл в высшей лиге за харьковский клуб 143 матча, пропустил 172 гола. В составе "Металлиста" Сивуха стал обладателем Кубка СССР (1988) и в сезоне 1988/89 сыграл 2 матча в Кубке обладателей кубков. Всего провёл в "Металлисте" 12 сезонов: 308 игр и 304 пропущенных гола.



В 1989 году Юрий перешёл в запорожский "Металлург", с которым также поднялся из первой лиги в высшую, и в последнем сезоне чемпионата СССР сыграл 22 матча и пропустил 25 голов. Затем ещё три сезона Сивуха защищал ворота "Металлурга" в чемпионате Украины, а в дальнейшем играл за запорожское "Торпедо" и кировоградскую "Зирку".



После окончания карьеры игрока работал в тренерском штабе "Металлиста". С января 2013 года по август 2016 года был тренером вратарей сборной Украины. После этого стал трудиться в клубе "Металлист 1925".

- Во-первых, поздравляем Вас, Юрий Петрович, с прошедшим днём рождения. Как его отметили?

– Спасибо за поздравление. Отметили в домашней обстановке. Приехали родственники, вместе поужинали. Сейчас дни рождения не так радуют, как раньше. Конечно, по мобильному было много звонков от тех, с кем раньше играл, от друзей, коллег. В 9 утра было первое поздравление и в 12 ночи последнее. Рука, так сказать, была весь день на телефоне. Всем спасибо.

- Расскажите о том, как Вы стали вратарём. Почему именно вратарем, а не нападающим? Ведь в детстве многие мечтают играть в нападении, стать бомбардирами.

– Всё очень просто. В то время не было компьютеров, гаджетов, мобильных телефонов и мы в детстве проводили всё свободное от школы время на улице, на речке. Во-первых, в школе на уроках физкультуры были занятия по многим видам спорта – лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол и, конечно, футбол. А после школы мы с пацанами соревновались, кто выше прыгнет, кто быстрее пробежит, или кто круче нырнет в речку. Такие вот уличные соревнования и игры во дворе были в то время распространённым явлением. Особенно любили мы игровые виды спорта. У телевизора никто не сидел. Там-то было всего два телеканала. Я вот любил по телевидению смотреть мультики и, конечно, футбол. Мне очень нравилась игра тогдашнего вратаря киевского "Динамо" Виктора Банникова. Он был очень прыгучим. Мне казалось, что он легко запрыгнет даже на перекладину ворот, настолько он был прыгучим. Моя мама знала о моей любви к Банникову и следила за тем, чтобы я не пропускал телетрансляций матчей с участием любимого вратаря. Когда я играл во дворе, она меня звала к телевизору: "Юра, иди домой, тут показывают игру твоей любимой "Баночки"!"

Во дворе я играл в футбол с ребятами, которые были старше меня и они всегда ставили меня на ворота. Когда я учился в школе, меня хотели забрать в спортинтернат на лёгкую атлетику, предлагали заняться прыжками с шестом. Но я не захотел идти в лёгкую атлетику, мне по душе был футбол. Вот я и записался в секцию футбола при спортивном обществе "Трудовые резервы", которую посещали знакомые ребята, учившиеся в профтехучилище. Там моим первым тренером был Ким Иванович Никишин. Благодаря ему я попал на просмотр в киевское "Динамо". На одном из турниров, где я играл за сборную "Трудовых Резервов", меня заметил тренер-селекционер динамовской команды. Кроме того, Виталий Никитович Зуб позвал меня играть за молодёжную команду "Металлист" на всеукраинских соревнованиях. Потом меня призвали в армию, и я оказался в киевском "Динамо", которое на тот момент тренировал Валерий Васильевич Лобановский.

Юрия Сивуха за работой / вото из архива

- После победы сборной СССР на молодёжном чемпионате мира 1977, на котором Вы проявили себя мастером по отражению пенальти, Вас назвали "Королём пенальти". Что помните о том чемпионате, чём он запомнился ещё, кроме подвигов в послематчевых пенальти?

- Были ощущения, словно, попал в сказку. Эмоции зашкаливали. Во-первых, гордость, что попал в состав сборной. Ведь тогда население страны было 250 миллионов. И в каждой республике, да, что там говорить, почти в каждом городе были футбольные школы, спортивные интернаты, много молодых подающих надежды футболистов играло в дубле взрослых команд. Проводились турниры среди детей, юношей, и тренеры просматривали массу молодых футболистов. И, естественно, попасть в состав сборной, которой предстояло играть на чемпионат мира, где будут играть лучшие из лучших в мире, это невероятно приятно и незабываемо! Кроме того, что тренеры искали талантливых игроков на турнирах, они часто могли услышать от игроков, приглашенных в сборную, восторженные отзывы о тех, с кем они играют в родном клубе. Не последнюю роль, думаю, на моё приглашение в "молодёжку" СССР, сыграло то обстоятельство, что в ту сборную до меня попал защитник Валентин Крячко. Будучи классным защитником и моим партнёром по "Металлисту" он рекомендовал тренерскому штабу вызвать на просмотр меня. Помню перед поездкой в Тунис, мы играли на турнирах в Венгрии и во Франции, там Мосягин и сделал свой выбор окончательного состава на чемпионат мира.

Так что, я благодарен Валентину Крячко. Эмоции, испытываемые мною в Тунисе, трудно передать словами. Запомнилось всё, как ходили в кино, как нам организовали разные экскурсии, партнёров всех очень хорошо помню.

- В "Металлисте", в котором Вы провели большую часть своей игровой карьеры, Вашим тренером был бывший вратарь – легендарный Евгений Филиппович Лемешко. Что можете рассказать об этом высококлассном специалисте и человеке, про которого говорят "острый на язык"?

- Нам, думаю, не хватит даже целого дня, чтобы пересказать все те байки, которые имели место в тренерской карьере Лемешко. Я могу сказать, что это очень требовательный тренер, прекрасный педагог. Раньше ведь как – на базу заезжали за два дня до матча, а матчи были спаренные. Сыграешь один матч, не выезжаешь с базы и готовишься к следующей игре. А ребята ведь – все молодые, хотят погулять, вот тренер и занимается воспитанием, прививает им чувство ответственности за свои поступки. Бывало Лемешко сильно кого-то поругает, накричит на него, а бывало кого-то простит за проступок, и ограничится лишь воспитательной беседой. Вот зарубежные тренеры заняты исключительно тренировочным процессом и подготовкой к играм. У нас же главный тренер, особенно в то время, вникает во все бытовые, жилищные проблемы своих игроков, отслеживает и отвечает за то, как ведёт себя игрок в своё свободное время.

- Вы были одним из тех, кто играл в чемпионате СССР, а потом продолжил играть уже в независимом чемпионате Украины. Расскажите о том периоде. Не было желания уехать играть за рубежом?

– Для того, чтобы уехать играть зарубеж, надо было получить какое-то предложение. Когда развалился Советский Союз, я играл за запорожский "Металлург". В конце 1988 года со мной распрощался "Металлист". И мне поступило два предложения. Одно было из Москвы из "Локомотива" от Александра Петрашевского. Он в работал в киевском "Динамо", когда я играл за динамовский дубль, поэтому неплохо знал меня. Так вот Петрашевский предложил мне перейти и годик поиграть за московских железнодорожников, пока окрепнет и наберётся опыта молодой вратарь Нигматуллин. А потом сказал Александр Сигизмундович, мол, перейдешь в зарубежный клуб, с которым я имею хорошие контакты. И в то же самое время мне позвонил Геннадий Жиздик из Запорожья, это главный руководитель клуба, сейчас сказали бы, президент клуба. Я по натуре не сильно люблю резко менять знакомую обстановку и решил, что вариант с "Металлургом" лучше. Во-первых, близко к Харькову, а ещё нескольких ребят, выступающих за запорожскую команду, хорошо знал. Так я оказался в Запорожье. Несколько моих знакомых футболистов в тот период переехали играть в Израиль – это Пец, Тарасов, Таран, Краковский, знакомые мне игроки из "Жальгириса". В общем, поехали поднимать уровень израильского футбола. Поскольку мне не было предложений из зарубежа, я остался здесь, в Украине.

- А в каком клубе Вы завершили свою игровую карьеру?

– После "Металлурга" я перешёл на короткое время в запорожское "Торпедо". Потом мне позвонил Александр Алексеевич Ищенко, на то время главный тренер кировоградской "Зирки-НИБАС", и пригласил в свою команду. Вот и получилось, что я начинал играть в первой союзной лиге, с "Металлистом" поднялся в высшую, выиграли Кубок СССР, с запорожским "Металлургом" прошёл путь из первой в высшую лигу, а карьеру уже завершал в первой украинской лиге. Одно дело, когда твой путь идёт всё время на повышение, а совсем другое, когда ты переходишь в клуб намного ниже классом и начинаешь играть в чемпионате, где абсолютно не тот уровень, где ты играл до этого. Допустим, я перешёл в запорожский клуб, который на тот момент играл в первой союзной лиге, но ведь то была команда, за которую играли бывшие игроки сборной СССР – Наконечный, Башкиров, Шох, Вернидуб, Скрипник, а тренер был Игорь Надеин. А что было в первые годы проведения независимых чемпионатов Украины? Осталось – 4-5 команд хороших, крепких – "Динамо", "Шахтёр", "Днепр", "Металлист", "Черноморец" и всё. Включили в высшую лигу команды из областных городов, ещё где-то богатые, как сказать бы, бизнесмены что ли, создали на скорую руку клубы и, сами понимаете, уровень уже был абсолютно не тот, как при Союзе.

- Поговорим о Вашей тренерской карьере. Расскажите о периоде, когда Вы работали в национальной сборной Украины. Каковы на Ваш взгляд причины провала на Евро-2016? Ведь Вы были внутри команды, в чём основная ошибка Михаила Фоменко?

– Я не считаю это провалом. Вот посмотрите, кто тренировал сборную до Фоменко или после него. Каждого мы встречали бурно, с воодушевлением… я не буду говорить про Петракова, он только начинает. Блохин, Шевченко – достигли определенных успехов, это несомненно. А вот как их провожали? Звучали и звучат слова – "не оправдал надежд, ждали большего". Видимо менталитет такой у наших болельщиков, ещё с советских времен. Все хотят всего и сразу. Но так не бывает. Сабо хорошо работал, обыграл Россию и вышел в плей-офф, но Словению не прошёл, при Михайличенко сборная хорошо играла, но потом на него после проигрыша грекам в Донецке, выливают "потоки грязи". Михаил Иванович выжал максимум из игроков. Были определенные нюансы, там перед Евро-2016 прошла частичная смена тренерского штаба, некоторые игроки покинули сборную, в СМИ долго "муссировали" тему противостояния игроков "Динамо" и "Шахтёра" – это всё сказалось на моральном настрое игроков сборной, поехавших во Францию.

Юрий Сивуха в тренерском штабе Михаила Фоменко / фото из архива

Фоменко находился внутри сборной, видел, как кто тренируется, беседовал с каждый. А ему советы со всех сторон, кого брать, кого не брать в сборною. Конечно, Михаил Иванович не слушал этих советов, но это влияло на атмосферу внутри коллектива, ведь футболисты читают прессу, знают, о чём пишут журналисты. А ещё некоторые игроки нашей сборной были слишком самоуверенными, думали, что им хватит мастерства обыграть Северную Ирландию. Они явно не ожидали, что североирландцы выйдут на игру с нами с таким сумасшедшим настроем. Хотя перед каждой игрой Михаил Иванович предупреждал, что все наши соперники будут сверх мотивированными, видеозаписи с играми показывал, призывал к бдительности. Считаю, что к Фоменко и к тренерскому штабу не должно быть претензий. И вообще считаю, что винить кого-то персонально неправильно. Успехи ведь не приходят сразу, вот достигли вершины на юношеском чемпионата мира с Петраковым. Теперь, поборемся в плей-офф ЧМ-2022. Наша сборная уже трижды подряд играет на финальных турнирах чемпионата Европы. Надо уметь поддерживать сборную, радоваться её успехам, а критиковать, и зачастую не по делу всё умеют. Для меня лично пребывание в сборной – это большой опыт.

- Хотелось услышать от Вас оценку игры вратарей ныне играющих в украинском чемпионате, а также вратарей, которые защищают последний рубеж в национальной сборной. Чья игра Вам больше всего нравится?

– Мне нравится игра Пятова. Это опытнейший вратарь. Он очень умело подыгрывает своим защитникам. Они в его лице видят ещё одного защитника. При этом Пятов может хорошо начать атаку своей команды. Трубин – молод, иногда ошибается, но явно видно, как он прогрессирует от игры к игре. Бущан – отличный вратарь. Считаю, что все вратари сборной по праву там находятся. Кому доверит место Петраков на последнем рубеже в игре с Шотландией, время покажет, до этой игры будут матчи чемпионата Украины, там будет видна игровая форма каждого из голкиперов. Мне импонирует игра Резника. Он здорово играет в рамке, а ещё он – игровой вратарь, то есть подсказывает защитникам, руководит им. В современном футболе вратарь не должен молчать. Ещё мне нравилась игра хорватского вратаря Николы Василя, который играл за "Зарю".

- Всем известно, что в харьковском футболе всегда были очень сильные вратари – Уграицкий, Савченко, Сивуха, Кутепов, Горяинов… Теперь вот Андрей Лунин – новая восходящая звезда харьковской вратарской школы. С чем связано такая "плодовитость" харьковской земли по взращиваю талантов именно на вратарской позиции?

– В моё время был сильно развит дворовой футбол, было очень много ДЮСШ. Теперешняя молодёжь, увы, не такая развитая в спортивном плане, как раньше. Вот я, например, прошу своих молодых учеников сделать обычный кувырок, а многие не умеют, нет координации. Чему же их учат на уроках физкультуры в школе? Вратарская школа… Я, думаю, это определённый опыт вратарский, которые передавался от одного поколения к другому. В каждом клубе советского футбола были свои вратарские традиции. Взять московский "Спартаке". Там был вратарём Прохоров, у него научился многому Дасаев, от того перенял опыт Черчесов. А посмотрите на плеяду замечательных вратарей московского "Динамо" – Яшин, Пильгуй, Гонтарь. Давайте вспомним тех вратарей, которые играли в "Динамо" с 40-х годов до наших дней – Идзковский, Макаров, Банников, Рудаков, Михайлов, Чанов, Шовковский. Вспомним харьковских вратарей – Уграицкий, Савченко, Кутепов, Дудка, Дикань, Помазун, Горяинов. У кого они учились, почему стали такими мастерами? Я считаю, что каждый из них учился у старшего поколения, привнося что-то новое, своё.

Я многому научился у Антона Идзковского и Евгения Рудакова во время пребывания в киевском "Динамо", многое мне дал Евгений Лемешко, имеющий большой вратарский опыт. Думаю, чему-то у меня научился Игорь Кутепов. Главное, правильно работать с молодыми вратарями, учить их тому, что умело делать старшее поколение. Хорошо работает в нашем клубе тренер Сергей Вольваков, который, кстати, был тренером Андрея Лунина, также надо отметить работу Эдуарда Столбового. Они вкладывают душу в свою работу. Когда так происходит, тогда и вырастают хорошие вратари. Не хочу давать больших авансов, но у нас в команде растёт неплохой вратарь Максим Коваленко. На всё надо время и плюс доверие главного тренера. Молодой вратарь должен играть, это крайне важно.

Досуг Юрия Сивухи / фото из архива

- Юрий Петрович, специалисты футбола, игроки, выступавшие в одно время с Вами, говорят, что современный футбол стал намного скоростным, по сравнению с футболом Вашего времени. Согласны с этим утверждением? Когда было сложнее вратарям тогда или сейчас?

– Я бы не сказал, что скорости возросли. Сейчас игроки, конечно же, намного быстрее обрабатывают мяч, чем раньше. Также возросла скорость движения мяча. Во-первых, мячи сейчас более лёгкие, поля стали более качественными и скольжение мяча по траве стало не таким, как раньше, он движется намного быстрее. Во-вторых, сейчас играют намного чаще в короткий пас. Игрок, получив мяч, отдаёт ближайшему партнёру и пробежал чуть по полю, ждёт обратного паса. Как говорят, игра в стеночку. Я бы хотел посмотреть, как играли бы современные игроки, окажись они в моё время на поле! Ведь тогда часто делали длинные передачи на 20-30 метров вперёд, и футболисты догоняли мяч.

А ещё в моё время игроки были очень техничные и, сделав проброс себе, запросто могли на скорости убежать от защитников. В современном футболе, когда защитники играют в линию, вратарь является центральным защитником, играющим ещё и руками в своей штрафной. Современный вратарь должен предугадать развитие ситуации у ворот. Он должен по замаху нападающего, по его глазам и его движению предугадать, как дальше будут развиваться события. Нужно ли вратарю выбегать из ворот, или наоборот следует остаться на линии – такие вопрос голкипер должен решать мгновенно. Специалисты подсчитали, что в современном футболе, чаще всего голы забиваются из зоны очерченной 11-тью метрами и линией ворот. Раньше же били со всех позиций, защитники в моё время как бы играли строго по итальянской схеме, называемой "катеначчо". Гол забить можно было за счёт скоростных рывков, прострелов и дальних ударов.

Сейчас вратарь в своей штрафной крутится, как белка в колесе. Про профессионализм вратаря я могу говорить долго, и мы сейчас можем углубиться в теорию. Считаю, вратарь не должен быть такой себе "палочкой-выручалочкой", как сейчас привыкли говорить! Не надо никого выручать! На тренировках у вратаря должно вырабатываться умение играть на перехватах, умения занять такую позицию, чтобы иметь преимущество над теми, кто атакует твои ворота. Сейчас, по моему мнению, вратари разучились забирать мяч в ногах у соперника. Но зато в сегодняшнем футболе, надо признать, у голкиперов намного выше мастерство по умению играть ногами. Считаю, самое главное, играть в футбол и получать от этого удовольствие. Таким был принцип для тогдашних футболистов, таким он должен оставаться и сейчас.