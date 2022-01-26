Павелко: Петраков будет лично наблюдать за процессом подготовки игроков на турецких сборах

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков лично отправится в Турцию, чтобы наблюдать за процессом подготовки игроков главной команды в составе клубов УПЛ.

"Александр Васильевич отправится в Турции, где будут проходить сборы клубы УПЛ. Он посетит все тренировки, пообщается с наставниками команд и игроками сборной Украины. Петраков будет лично наблюдать за процессом подготовки игроков на сборах", — сказал Павелко.

Напомним, что сборная Украины примет участие в стыковых матчах за право выхода на ЧМ 2022. 23 марта Украина в гостях сыграет с Шотландией, а в случае успешного результата встретится с победителем пары Уэльс - Австрия.