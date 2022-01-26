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В случае проигрыша Шотландии сборная Украины 29 марта планирует сыграть товарищеский матч
Дата все равно уже забита под игру
Фото Павла Кубанова - УАФ
Если украинцы смогут обыграть британцев в Глазго, то 29 марта команду ждет выездная встреча с Австрией или Уэльсом за право квалифицироваться на чемпионат мира.
В случае же проигрыша Шотландии рассматривается вариант с товарищеским матчем в одной из европейских стран.
Скорее всего, товарищеский матч будет с той сборной, которая проиграет во втором полуфинале плей-офф.
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