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Национальная сборная Украины

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В случае проигрыша Шотландии сборная Украины 29 марта планирует сыграть товарищеский матч

Национальная сборная Украины
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Дата все равно уже забита под игру

В случае проигрыша Шотландии сборная Украины 29 марта планирует сыграть товарищеский матч

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины 24 марта в Глазго проведет плей-офф матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Если украинцы смогут обыграть британцев в Глазго, то 29 марта команду ждет выездная встреча с Австрией или Уэльсом за право квалифицироваться на чемпионат мира.

В случае же проигрыша Шотландии рассматривается вариант с товарищеским матчем в одной из европейских стран.

Скорее всего, товарищеский матч будет с той сборной, которая проиграет во втором полуфинале плей-офф.

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В статье: Украина
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