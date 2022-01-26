В случае проигрыша Шотландии сборная Украины 29 марта планирует сыграть товарищеский матч

Сборная Украины 24 марта в Глазго проведет плей-офф матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Если украинцы смогут обыграть британцев в Глазго, то 29 марта команду ждет выездная встреча с Австрией или Уэльсом за право квалифицироваться на чемпионат мира.

В случае же проигрыша Шотландии рассматривается вариант с товарищеским матчем в одной из европейских стран.

Скорее всего, товарищеский матч будет с той сборной, которая проиграет во втором полуфинале плей-офф.