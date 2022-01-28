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Кополовец: Не считаю, что Зинченко – лидер сборной Украины
Михаил Кополовец порассуждал о сборной Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец высказался об игре
– Как вам игра сборной Украины при Петракове?
– Я не могу сказать, что она какая-то яркая, но она достигает определенных результатов.
Петраков – очень характерный тренер: только пришел, а уже кучу скандалов.
Он мне нравится как человек. Что касается тренерской работы, трудно еще что-то сказать. Этот первый короткий период был хорош.
– Кто является лидером сборной Украины?
– Я бы не сказал, что кто-то является ярко выраженным лидером, но Ярмоленко один из основных игроков, делающих скелет команды. Шапаренко мне нравится, у него достаточно серьезный прогресс. Я не считаю, что Зинченко – лидер сборной Украины. Футболист одарен, но в сборной у него что-то не получается. Больше лидер, наверное, Ярмоленко.
– Ярмоленко вытянет сборную на чемпионат мира?
– Не могу сказать, что он один вытянет. Это должна делать команда. Он многое делает для сборной и очень старается. Я бы хотел, чтобы вытащили Зинченко и Миколенко. Посмотрите, сколько у нас классных футболистов, которые уже играют в топ-чемпионатах. Малиновский ‒ топовый игрок, и мы ждем от него больше. В сборной у Руслана нет пока хорошего результата, к сожалению. Надо тренерам разбираться, почему он не играет так ярко, как в "Аталанте".
– Это хорошо, что Петраков подтягивает молодежь, надо ли опытных футболистов?
– Сейчас уже футбол изменился, и все хотят молодых футболистов. Это более эффективно. Когда есть старшие игроки, которые тянут, то, конечно, они тоже нужны, но у нас сейчас нет таких, которые будут летать по полю. Сейчас молодая плеяда футболистов и делают ставку именно на них.
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