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Кополовец: Не считаю, что Зинченко – лидер сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Михаил Кополовец порассуждал о сборной Украины

Кополовец: Не считаю, что Зинченко – лидер сборной Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец высказался об игре сборной Украины под руководством Александра Петракова.

– Как вам игра сборной Украины при Петракове?

– Я не могу сказать, что она какая-то яркая, но она достигает определенных результатов.

Петраков – очень характерный тренер: только пришел, а уже кучу скандалов.

Он мне нравится как человек. Что касается тренерской работы, трудно еще что-то сказать. Этот первый короткий период был хорош.

– Кто является лидером сборной Украины?

– Я бы не сказал, что кто-то является ярко выраженным лидером, но Ярмоленко один из основных игроков, делающих скелет команды. Шапаренко мне нравится, у него достаточно серьезный прогресс. Я не считаю, что Зинченко – лидер сборной Украины. Футболист одарен, но в сборной у него что-то не получается. Больше лидер, наверное, Ярмоленко.

– Ярмоленко вытянет сборную на чемпионат мира?

– Не могу сказать, что он один вытянет. Это должна делать команда. Он многое делает для сборной и очень старается. Я бы хотел, чтобы вытащили Зинченко и Миколенко. Посмотрите, сколько у нас классных футболистов, которые уже играют в топ-чемпионатах. Малиновский ‒ топовый игрок, и мы ждем от него больше. В сборной у Руслана нет пока хорошего результата, к сожалению. Надо тренерам разбираться, почему он не играет так ярко, как в "Аталанте".

– Это хорошо, что Петраков подтягивает молодежь, надо ли опытных футболистов?

– Сейчас уже футбол изменился, и все хотят молодых футболистов. Это более эффективно. Когда есть старшие игроки, которые тянут, то, конечно, они тоже нужны, но у нас сейчас нет таких, которые будут летать по полю. Сейчас молодая плеяда футболистов и делают ставку именно на них.

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В статье: Андрей Ярмоленко Михаил Кополовец Украина Александр Петраков Александр Зинченко
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Источник:
fanday

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Комментарии (10)
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kapkan (Луганск)
28.01.2022 в 23:27
Жаль, это чудо, дававшие интервью не заиграло... Представляю его пафос, если бы он хоть в ФК Рига поиграл)))) Клоун)))
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+1
-4
Mexxxxx (Просяная)
28.01.2022 в 23:24
Ну его мнение наверное мало кого интересует, кто он такой, чтоб оценивать сборную и игроков. Насчет Зинченко то действительно его лидерство в том, что он игрок топ-клуба, это звучит внушительно.
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+1
0
kapkan (Луганск)
28.01.2022 в 23:22
Кто такой этот кополовец??? Зинченко. Смеётся)))
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+1
-5
kapkan (Луганск)
28.01.2022 в 23:14
Смешно смотреть, когда недоигрок , поигравший в чемпе львовской обл учит играть играть игрока основы Ман. Сити!!!
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+1
-5
kapkan (Луганск)
28.01.2022 в 23:08
Зинченко действующий игрок Ман. Сити . Кополовец-бывший недомерок Карпат!!!! Смешное мнение Кополовца.
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+1
-5
kapkan (Луганск)
28.01.2022 в 23:05
Интересно посмотреть мнение Зинченко насчёт Кополовца)!!
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+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2022 в 23:10
он, наверное, и не знает этого "футболиста"
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0
-4
kapkan (Луганск)
28.01.2022 в 23:24
Там д аже "футболистом" от этого и не пахнет!!!
+1
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
28.01.2022 в 22:59
Зина ЭТО ОДНИ ПОНТЫ
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2022 в 23:04
а копал овец?))))
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+1
-6


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