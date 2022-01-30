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Кривцов: Петраков - открытый человек, с которым можно честно поговорить
Игрок уважает коуча
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов дал комментарий о том, что изменилось в сборной Украины после прихода Петракова:
– Многое поменялось, но сейчас вновь вернулись к этой тактике, при которой мы играли с Андреем Николаевичем. Есть, конечно, свои моменты, но в плане атмосферы в коллективе ничто не поменялось, все так же отлично.
Петраков – хороший мужик. Я думаю, что это прекрасно видно в интервью. Есть тренеры с хитростью, но это точно не про него. Он открытый человек, с которым можно честно поговорить, он тебе честно все в глаза расскажет. Ты к нему испытываешь доверие.
- Разве это всегда на пользу? Ситуация с Малиновским. Петраков рассказал внутреннюю информацию, что Малиновский обиделся и уехал – все сразу начали нервничать.
– Он работал с ребятами, которые ему вряд ли могли ответить. Здесь он попал сразу в национальную сборную, на людей, у которых есть имя в футболе, есть авторитет. Я думаю, что он просто не был готов к такому. В дальнейшем таких ситуаций не будет.
- От кого он получил поддержку? Я думаю, что от Ярмолы.
– Да, я думаю, больше Ярмола, Зина. Да все, никто не препятствовал. Все выполняли то, что он требует. Не было такого, чтобы говорили: "Сейчас две игры, потом нового возьмут". Он тренер, мы его слушаем, выполняем то, что он говорит, – сказал Кривцов.
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