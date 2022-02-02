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Марлос: Я очень привязан к украинскому народу, многому научился у украинцев

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Хавбек красиво попрощался с Украиной, вернувшись в Бразилию

Марлос: Я очень привязан к украинскому народу, многому научился у украинцев

athletico.com.br

Новина українською

Украинский футболист Марлос рассказал, почему он решил продолжить карьеру в бразильском "Атлетико Паранаэнсе", а такжже с теплотой вспомнил о своем периоде выступлений за сборную Украины:

"Я всегда заявлял, что мечтаю играть за "Атлетико Паранаэнсе". И я очень рад оказаться здесь, быть частью проекта клуба. "Атлетико" великолепный клуб. У него отличная структура. Мне даже кажется, что я все еще в Европе. Я считаю, что ни в одном другом клубе Бразилии я не испытал бы того, что испытываю здесь сегодня. Так что теперь все зависит от меня, от моей самоотверженности и стремления оправдать ожидания клуба.

"Поддержка "Атлетико Паранаэнсе" — это то чувство, которою я получил от своей семьи. Мой брат и два двоюродных брата играли за молодежные команды "Атлетико". Я ходил на матчи, чтобы смотреть, как они играют. А играть за "Атлетико" дома считалось семейной мечтой. И это чувство не изменилось, даже когда я стал старше. Это также одна из причин, по которой я очень счастлив быть сегодня здесь, в "Атлетико".

Теперь я могу сказать, что все мечты, которые у меня были в детстве, сбываются. Я счастлив быть частью этого замечательного проекта "Атлетико Паранаенсе". И я надеюсь сделать много хорошего для этого клуба. Я надеюсь, что моя семья будет гордиться мной, и я знаю, что они поддержат меня и будут болеть за этот клуб в течение многих лет. И что однажды они смогут поместить и мою фотографию вместе с другими идолами клуба. Это будет одна из самых больших гордостей в моей карьере.

Я считаю, что сегодня у меня больше нет фиксированной позиции. Мне больше нравится играть справа, где я всегда играл. Но были сезоны в "Шахтере", например, когда я чуть больше играл в защите. Теперь, в конце моего пребывания там, я больше играл в полузащите. В сборной Украины я также больше играл слева.

Мне очень нравится вспоминать то, что однажды сказал мне Андрей Шевченко. Он сказал мне, что когда у игрока есть качество, у него нет позиции. Он должен быть в команде. Может быть слева, может быть справа, может быть спереди. Эта фраза очень тронула меня и помогла мне развиваться в моей карьере. Так что я могу играть на любой позиции, где я могу быть полезен команде.

Я играл за сборную Украины с открытым сердцем. Я очень привязан к украинскому народу. Меня любили болельщики, игроки и люди, с которыми я работал и жил. Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне. Чтобы иметь возможность быть на поле, представляя каждого из них, бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там было фантастическим событием в моей жизни", — сказал Марлос.

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В статье: Украина Марлос Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
02.02.2022 в 19:18
Завдяки Україні він став мільйонером, ну що він ще може казати, просто вдячна людина
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+1
0
Yarik1978 (Саджівка)
02.02.2022 в 19:32
Він міг нічого не сказати. Скільки іноземнців, які грали в Україні, але відгукувалися про Україну нейтрально або й негативно...
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+1
0
Bandura (Klagenfurt)
02.02.2022 в 19:02
Бувать же ж,розумні футболісти-і на полі і в житті…Марлос,виявляється,більший українець як Ракіцьці з Ордєцами…
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+8
-2


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