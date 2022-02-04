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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Маркевич: Каждый день гибнут наши пацаны, а мы едем в Россию зарабатывать деньги. Я этого не понимаю

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Мирон Богданович высказался о нынешней сборной Украины

Маркевич: Каждый день гибнут наши пацаны, а мы едем в Россию зарабатывать деньги. Я этого не понимаю

metalist1925

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич оценил шансы национальной команды в плей-офф отбора к ЧМ-2022, а также высказался об украинских футболистах, которые играют в России.

— Как оцените жеребьевку стыковых матчей для Украины? Выйдем на чемпионат мира?

— Нормальная жеребьевка. Хорошо, что нам не выпала Португалия или Италия. На чемпионат мира мы должны пройти. Я считаю, что у нас посильнее команда, чем Шотландия, Австрия и Уэльс. Единственный минус, что играем на выезде.

— Как вам игра национальной команды под руководством Александра Петракова?

— Пока сложно сказать. Стыковые матчи — это экзамен номер один. Попадем на чемпионат мира, значит, он все делает правильно. Не попадем, значит, неправильно.

— Зная Вашу патриотическую позицию, все же спрошу, это правильно, что тренерский штаб не вызывает украинцев, что играют в России?

— Я считаю, что правильно. Может когда-то времена изменятся, но сейчас этого нельзя делать. У нас восемь лет идет война с Россией, каждый день гибнут наши пацаны, а мы туда едем зарабатывать деньги. Я этого не понимаю.

— У вас со сборной Украины осталась некая недосказанность. Могли бы Вы возглавить команду, если в будущем поступит предложение?

— Ну а почему нет? Вообще без проблем.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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fanday

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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
04.02.2022 в 00:54
Значит, как торговать с Россией, так войны нет. А как в футбол играть, так она есть. Вы либо крест снимите, либо штаны наденьте...
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.02.2022 в 00:31
Не розуміє, тому що українець, а не "какая разніца"...
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