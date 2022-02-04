Маркевич: Каждый день гибнут наши пацаны, а мы едем в Россию зарабатывать деньги. Я этого не понимаю

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич оценил шансы национальной команды в плей-офф отбора к ЧМ-2022, а также высказался об украинских футболистах, которые играют в России.

— Как оцените жеребьевку стыковых матчей для Украины? Выйдем на чемпионат мира?

— Нормальная жеребьевка. Хорошо, что нам не выпала Португалия или Италия. На чемпионат мира мы должны пройти. Я считаю, что у нас посильнее команда, чем Шотландия, Австрия и Уэльс. Единственный минус, что играем на выезде.

— Как вам игра национальной команды под руководством Александра Петракова?

— Пока сложно сказать. Стыковые матчи — это экзамен номер один. Попадем на чемпионат мира, значит, он все делает правильно. Не попадем, значит, неправильно.

— Зная Вашу патриотическую позицию, все же спрошу, это правильно, что тренерский штаб не вызывает украинцев, что играют в России?

— Я считаю, что правильно. Может когда-то времена изменятся, но сейчас этого нельзя делать. У нас восемь лет идет война с Россией, каждый день гибнут наши пацаны, а мы туда едем зарабатывать деньги. Я этого не понимаю.

— У вас со сборной Украины осталась некая недосказанность. Могли бы Вы возглавить команду, если в будущем поступит предложение?

— Ну а почему нет? Вообще без проблем.