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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Безбородько: С 7 голами в сборную Украины не вызовут, это точно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но если не сбавлять темп, то все возможно

Безбородько: С 7 голами в сборную Украины не вызовут, это точно

Новина українською

Нападающий "Десны" Денис Безбородько оценил свои шансы получить вызов в сборную Украины.

– Вы забили 7 голов в этом сезоне УПЛ. Как оцениваете свои шансы обойти Довбика с 14 мячами и стать лучшим бомбардиром?

– Шанс небольшой, но сделаю все, что в моих силах. Попытаюсь – это уж точно.

– Если не сбавите темп, то сможете поехать на ЧМ-2022?

– Ой, честно, про сборную даже не задумываюсь. Да и не задумывался. Потому что нужно смотреть на вещи объективно. С 7 голами в сборную не вызовут, это точно. Если не сбавлять темп, то все возможно. Главное – работать над собой и не останавливаться.

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В статье: Украина Десна (Чернигов) Денис Безбородько
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Источник:
Трибуна

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