Безбородько: С 7 голами в сборную Украины не вызовут, это точно

Нападающий " Десны " Денис Безбородько оценил свои шансы получить вызов в сборную Украины.

– Вы забили 7 голов в этом сезоне УПЛ. Как оцениваете свои шансы обойти Довбика с 14 мячами и стать лучшим бомбардиром?

– Шанс небольшой, но сделаю все, что в моих силах. Попытаюсь – это уж точно.

– Если не сбавите темп, то сможете поехать на ЧМ-2022?

– Ой, честно, про сборную даже не задумываюсь. Да и не задумывался. Потому что нужно смотреть на вещи объективно. С 7 голами в сборную не вызовут, это точно. Если не сбавлять темп, то все возможно. Главное – работать над собой и не останавливаться.