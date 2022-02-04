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Безбородько: С 7 голами в сборную Украины не вызовут, это точно
Но если не сбавлять темп, то все возможно
Нападающий "
– Вы забили 7 голов в этом сезоне УПЛ. Как оцениваете свои шансы обойти Довбика с 14 мячами и стать лучшим бомбардиром?
– Шанс небольшой, но сделаю все, что в моих силах. Попытаюсь – это уж точно.
– Если не сбавите темп, то сможете поехать на ЧМ-2022?
– Ой, честно, про сборную даже не задумываюсь. Да и не задумывался. Потому что нужно смотреть на вещи объективно. С 7 голами в сборную не вызовут, это точно. Если не сбавлять темп, то все возможно. Главное – работать над собой и не останавливаться.
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