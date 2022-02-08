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Сергей Ребров о матче Шотландия - Украина: Психологический фактор может стать основным

Национальная сборная Украины
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Сине-желтым будет непросто

Сергей Ребров о матче Шотландия - Украина: Психологический фактор может стать основным

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров в интервью сайту Zbirna.com поделился ожиданиями от поединка сборной Украины в плей-офф отбора на Чемпионат мира против сборной Шотландии.

"Будет очень сложно. Кто-то – радуется жребию, кто-то – уже прикидывает шансы в паре Австрия – Уэльс. Но Шотландия – это далеко не подарок. В Украине точно будет огромный ажиотаж вокруг плей-офф. Перед матчами с таким напряжением я всегда говорю футболистам – поменьше читайте и смотрите новости, сосредоточьтесь на подготовке. Я считаю, что психологический фактор может стать основным.

Да, нам могли попасть Италия или Португалия, но играть с Шотландией на выезде очень непросто. Нужно быть готовым к тому интенсивному футболу, который показывает команда. Особенно дома. Впрочем, у нашей сборной есть свои сильные качества и она может их использовать. Считаю, что украинцы заслужили право сыграть в этих стыковых поединках", – отметил Ребров.

Напомним, матч Шотландия – Украина намечен на 24 марта. Победитель этого поединка сыграет с победителем пары Австрия – Уэльс.

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины отбор к ЧМ-2022
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Источник:
Zbirna.com

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