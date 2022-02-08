Супряга: Очень хочу поехать на ЧМ-2022

Нападающий " Сампдории " Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", рассказал о своей мечте в национальной сборной Украины.

"Я очень хочу поехать на чемпионат мира и сделаю все для этого. Все зависит только от меня.

С Петраковым пока не разговаривал. Если бы и говорил, то он, наверное, сказал бы мне, что главное играть, забивать, и тогда дождешься своего вызова", — сказал Супряга.