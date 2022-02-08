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Национальная сборная Украины

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Супряга: Очень хочу поехать на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Плох тот солдат, который не хочет стать генералом

Супряга: Очень хочу поехать на ЧМ-2022

Новина українською

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", рассказал о своей мечте в национальной сборной Украины.

"Я очень хочу поехать на чемпионат мира и сделаю все для этого. Все зависит только от меня.

С Петраковым пока не разговаривал. Если бы и говорил, то он, наверное, сказал бы мне, что главное играть, забивать, и тогда дождешься своего вызова", — сказал Супряга.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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balamyt (Boston)
08.02.2022 в 17:43
Нужно просто молча..хорошо делать свою работу...Я хочу чтобы у Супряги в Италии получилось..,но редакции нужно поменьше о нем писать..О Ливандовском меньше пишут..Оставьте парня пока в покое..
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.02.2022 в 17:07
Какой чемпионат мира если ты в Сампдории перепуганный?
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+1
0
Morphyk7 (Черновцы)
08.02.2022 в 17:07
Для этого нужно всю ночь поплакать минимум
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0
0
MaximSK (Киев)
08.02.2022 в 16:38
Для начало надо попасть в ЧМ, а потом говорить что хочу там играть.
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+1
0
grassion (Харьков)
08.02.2022 в 16:29
Много у Владислава "хочу"! Хочу в Сампдорию! Хочу в Реал! Хочу в сборную! Хочу Савину! - и везде оплошался...
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+1
0
Геродот (Винница)
08.02.2022 в 16:21
Там "туристов" и без тебя будет достаточно.
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+2
0
ukrop08
08.02.2022 в 16:21
как зритель возможно и поедешь.
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+1
-1
Caballero (DC)
08.02.2022 в 16:20
Забагато Супряги на цьому сайті.
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+2
-1


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