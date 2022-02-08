Национальная сборная Украины
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Супряга: Очень хочу поехать на ЧМ-2022
Плох тот солдат, который не хочет стать генералом
Нападающий "
"Я очень хочу поехать на чемпионат мира и сделаю все для этого. Все зависит только от меня.
С Петраковым пока не разговаривал. Если бы и говорил, то он, наверное, сказал бы мне, что главное играть, забивать, и тогда дождешься своего вызова", — сказал Супряга.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (8)
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balamyt (Boston)
08.02.2022 в 17:43
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Olegyurchak (Хмельницький )
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MaximSK (Киев)
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grassion (Харьков)
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ukrop08
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