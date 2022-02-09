Два спаренных матча Лиги наций сборная Украины проведет во Львове

Президент УАФ Андрей Павелко заявил о том, что сборная Украины домашние матчи Лиги наций против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня), вероятно, проведет во Львове.

"Скоро будем принимать решение, чтобы сборная Украины в июне два спаренных матча Лиги наций сыграла во Львове", - сказал Павелко.

Напомним, что кроме Армении и Ирландии в нашей группе также Шотландия.