Национальная сборная Украины
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Два спаренных матча Лиги наций сборная Украины проведет во Львове
Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко
instagram.com/arena_lviv_official_
Президент УАФ Андрей Павелко заявил о том, что
"Скоро будем принимать решение, чтобы сборная Украины в июне два спаренных матча Лиги наций сыграла во Львове", - сказал Павелко.
Напомним, что кроме Армении и Ирландии в нашей группе также Шотландия.
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Источник:Rukh TV
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