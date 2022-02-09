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Два спаренных матча Лиги наций сборная Украины проведет во Львове

Национальная сборная Украины
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Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко

Два спаренных матча Лиги наций сборная Украины проведет во Львове

instagram.com/arena_lviv_official_

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко заявил о том, что сборная Украины домашние матчи Лиги наций против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня), вероятно, проведет во Львове.

"Скоро будем принимать решение, чтобы сборная Украины в июне два спаренных матча Лиги наций сыграла во Львове", - сказал Павелко.

Напомним, что кроме Армении и Ирландии в нашей группе также Шотландия.

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В статье: Украина Арена Львов Андрей Павелко
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Источник:
Rukh TV

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