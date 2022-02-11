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Петраков в Турции посетил расположение Шахтера, Динамо и Вереса

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Начинается подготовка к матча плей-офф ЧМ-2022

Петраков в Турции посетил расположение Шахтера, Динамо и Вереса

shakhtar.com

Новина українською

Пока украинские клубы работают на сборах в Турции, не сидят без дела и тренеры сборных Украины.

Посмотреть на игроков в деле отправились Руслан Ротань и Александр Петраков.

Так, главный тренер национальной сборной 10 февраля успел побывать в расположении трех клубов УПЛ.

Он поприсутствовал на тренировках "Вереса" и "Шахтера", а также понаблюдал за матчем "Динамо" – "Широки Бриег" (4:1).

Возможно, Александр Васильевич побывал и в расположении других клубов, однако они о посещении пока что не отчитались.

Отметим, что уже 24 марта в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 подопечных Александра Петракова ожидает встреча со сборной Шотландии. В случае победы над Шотландией наша сборная получит право сыграть в решающем матче за выход на ЧМ-2022 против победителя пары Уэльс - Австрия.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Петраков Верес (Ровно)
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