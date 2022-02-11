Национальная сборная Украины
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Стало известно, где состоится матч Лиги наций Ирландия - Украина
Ирландцы определились со стадионом для поединка
avivastadium.ie
Стало известно, где пройдет матч
Поединок пройдет в Дублине на стадионе "Авива" (начало – в 21.45 по киевскому времени).
Напомним, что вместе с Украиной и Ирландией в группе В1 ЛН выступят команды Шотландии и Армении.
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Источник:УАФ
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