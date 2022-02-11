Стало известно, где состоится матч Лиги наций Ирландия - Украина

Стало известно, где пройдет матч Лиги наций -2022/2023 Ирландия – Украина, который состоится 4 июня.

Поединок пройдет в Дублине на стадионе "Авива" (начало – в 21.45 по киевскому времени).

Напомним, что вместе с Украиной и Ирландией в группе В1 ЛН выступят команды Шотландии и Армении.