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Стало известно, где состоится матч Лиги наций Ирландия - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ирландцы определились со стадионом для поединка

Стало известно, где состоится матч Лиги наций Ирландия - Украина

avivastadium.ie

Новина українською

Стало известно, где пройдет матч Лиги наций-2022/2023 Ирландия – Украина, который состоится 4 июня.

Поединок пройдет в Дублине на стадионе "Авива" (начало – в 21.45 по киевскому времени).

Напомним, что вместе с Украиной и Ирландией в группе В1 ЛН выступят команды Шотландии и Армении.

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В статье: Украина Ирландия
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Источник:
УАФ

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