Заваров: Тяжело было подождать до конца Евро-2016, чтобы не продлить со мной контракт?

Экс-ассистент коуча сборной Украины Александр Заваров рассказал об исключении из тренерского штаба команды перед Евро-2016:

– В тренерский штаб включили Андрея Шевченко. Вы обижены на него?

– Как-то на ситуацию. Ну пообижался месяц. Как-то было обидно, тем более сделано было как бы специально, потому что я во Франции много лет был, жил и живу там, и играл. Вроде во Франции играем, ну что? Тяжело было что ли подождать конца чемпионата Европы, чтобы не продлить со мной контракт?

Я мог бы сделать, попросить. Почему мы это делали? Фоменко, Онищенко, Сивуха – у нас контракт был до ноября 2015 года. Что стоило президенту Конькову сказать подписать на десять лет со мною контракт? Я не пошел на это, не начал клянчить. Я не говорю, что я спокоен, но надо было по-человечески. Оказывается, было так нельзя у нас.

То есть, мне кажется, все равно, сколько тренеров было бы: пять, десять, шесть, четыре или два. Можно было как-то по-другому. Это будет на их совести. Вызови ты за месяц и скажи, что не будем продлевать контракт.

– Тренер же выбирает штаб. Почему Фоменко вас не отстоял?

– Надо у него спросить, не знаю. Мы говорили с ним об общем, а так – нет. Надо у него спросить, у руководителей. Я ему вопросов не задавал – это ниже моего достоинства. Я не цеплялся зубами за эту должность. Осадочек остался, но он уже давно улетучился, – сказал Заваров.