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УАФ огласила план подготовки сборной Украины к матчу с Шотландией
Сбор начнется 18 марта
uaf.ua
УАФ огласила планы подготовки национальной команды к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022.
Сборники, выступающие в иностранных чемпионатах, присоединятся к команде 20-21 марта. С начала сбора национальная команда будет тренироваться на олимпийской базе "Святошин" под Киевом.
На 21 марта запланирована открытая тренировка сборной Украины на НСК "Олимпийский".
Уже на следующий день, 22 марта, национальная команда вылетит в Глазго, где через два дня после прибытия проведет матч 1/2 финала раунда плей-офф — против Шотландии.
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