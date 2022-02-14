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Национальная сборная Украины

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УАФ огласила план подготовки сборной Украины к матчу с Шотландией

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Сбор начнется 18 марта

УАФ огласила план подготовки сборной Украины к матчу с Шотландией

uaf.ua

Новина українською

УАФ огласила планы подготовки национальной команды к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022.

Сборная Украины начнет подготовительный сбор в пятницу, 18 марта. В этот день в гостинице "Опера" соберутся представители клубов УПЛ.

Сборники, выступающие в иностранных чемпионатах, присоединятся к команде 20-21 марта. С начала сбора национальная команда будет тренироваться на олимпийской базе "Святошин" под Киевом.

На 21 марта запланирована открытая тренировка сборной Украины на НСК "Олимпийский".

Уже на следующий день, 22 марта, национальная команда вылетит в Глазго, где через два дня после прибытия проведет матч 1/2 финала раунда плей-офф — против Шотландии.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
14.02.2022 в 23:24
який резон Ярмоленку і Зінченку летіти 20-21 березня із Англіі в Київ, а потім 22 в Шотландію. Вони 22 числа в Шотландії і зустрінуться.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
14.02.2022 в 23:25
Це і Миколенко стосується
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