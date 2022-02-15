Бонек: Сборную Украины тренировал Тассоти, а Шевченко был, скорее, пиарщиком

Легендарный польский футболист, экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек поделился мнением о бывшем главном тренере сборной Украины и "Дженоа" Андрее Шевченко.

"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши, потому что, на мой взгляд, он был худшим кандидатом из имеющихся. Он бы приехал к нас после неудачно завершившегося приключения со сборной Украины, хотя известно, что он был, скорее, пиарщиком команды, а тренировал сборную Мауро Тассотти.