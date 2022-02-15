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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Бонек: Сборную Украины тренировал Тассоти, а Шевченко был, скорее, пиарщиком

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Легенда польского футбола невысоко оценил успехи украинца

Бонек: Сборную Украины тренировал Тассоти, а Шевченко был, скорее, пиарщиком

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Легендарный польский футболист, экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек поделился мнением о бывшем главном тренере сборной Украины и "Дженоа" Андрее Шевченко.

"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши, потому что, на мой взгляд, он был худшим кандидатом из имеющихся. Он бы приехал к нас после неудачно завершившегося приключения со сборной Украины, хотя известно, что он был, скорее, пиарщиком команды, а тренировал сборную Мауро Тассотти.

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К тому же в "Дженоа" он проиграл 7 из 10 матчей. И такой слегка "побежденный" тренер возьмётся за сборную Польши и будет руководить ею в крайне важном стыковом матче с Россией? После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер", — цитирует Бонека Polsat Sport.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Польша Збигнев Бонек
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Источник:
polsatsport.pl

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Комментарии (10)
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Spokoyno (Київ)
15.02.2022 в 09:41
Брехня! Нашу збірну тренував тренерський ШТАБ і Шевченко був в ньому головним! Загальне керівництво та взаємодія з гравцями... Тасотті відповідав за захист.
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0
-1
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zlоyded (Киев)
15.02.2022 в 09:34
Нічого нового! Я завжди казав, що рівень Шеви - це уроки фізкультури в партії регіонів!
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+3
-1
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ascent (Луксор)
15.02.2022 в 09:40
ой, не по патриотическому принципу назначали министров не так давно? Сплошь были одни профессионалы как в руководстве так и в Раде!
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0
0
Lev Divanov (Medove)
15.02.2022 в 09:30
Умные, мировой известности футбольные люди, поддержали Шеву и при начинании и при неудаче! И если статья не фейк – то это быдло натуральное! Откуда оно знает кто там и чем, конкретно занимался в СбУ! Не поленитесь, почитайте Его тренерскую карьеру! Фу-у-у-у!!! Так воняет!!!
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+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
15.02.2022 в 09:27
С польской колокольни виднее?
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0
0
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Харьковчанин (Харків)
15.02.2022 в 09:14
Про Польшу він прав, але переходите на особистості - це не корректно
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0
0
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ascent (Луксор)
15.02.2022 в 09:39
А подставлять целую страну своим непрофессионализмом - корректно?
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0
0
Іван С (Луцьк)
15.02.2022 в 09:08
В Україні свої експерти, в Польщі - свої
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0
0
MaximSK (Киев)
15.02.2022 в 09:07
После таких слов Шева больше не будет даже руку подавать ему, испортил с ним навсегда отношения.
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0
-1
Zonder (Днепр)
15.02.2022 в 08:54
Ну наконец-то кто то озвучил всем известный факт.
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+5
-2


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