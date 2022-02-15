Бонек: Сборную Украины тренировал Тассотти, а Шевченко был, скорее, пиарщиком

Пацаны! Ну вот с чего вы взяли, что вы разбираетесь в уровнях футбольных тренеров?! При том, что СБУ неплохо играла, когда Зина с Малиной ещё не успели заблистать, а Марлусенко ещё не потух! Не зря же шейхи скоро до миллиарда за одного футболёра будут платить! Не случайно-же на Месси играла вся Испания! Кой-чего и от футбольных ботинок зависит! И чегой-то Маур и другие (даже не авторитеты) в Дженоа не захотели! И если Тассоти Топ, то де он делся в Дженоа?!