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Бонек: Сборную Украины тренировал Тассотти, а Шевченко был, скорее, пиарщиком
Легенда польского футбола невысоко оценил успехи украинца
Фото - Олександр Приходько
Легендарный польский футболист, экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек поделился мнением о бывшем главном тренере сборной Украины и "Дженоа" Андрее Шевченко.
"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши, потому что, на мой взгляд, он был худшим кандидатом из имеющихся. Он бы приехал к нас после неудачно завершившегося приключения со сборной Украины, хотя известно, что он был, скорее, пиарщиком команды, а тренировал сборную Мауро Тассотти.
К тому же в "Дженоа" он проиграл 7 из 10 матчей. И такой слегка "побежденный" тренер возьмётся за сборную Польши и будет руководить ею в крайне важном стыковом матче с Россией? После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер", — цитирует Бонека Polsat Sport.
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