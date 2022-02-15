  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Бонек: Сборную Украины тренировал Тассотти, а Шевченко был, скорее, пиарщиком
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бонек: Сборную Украины тренировал Тассотти, а Шевченко был, скорее, пиарщиком

Национальная сборная Украины
Обновлено
(8 голосов)

Легенда польского футбола невысоко оценил успехи украинца

Бонек: Сборную Украины тренировал Тассотти, а Шевченко был, скорее, пиарщиком

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Легендарный польский футболист, экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек поделился мнением о бывшем главном тренере сборной Украины и "Дженоа" Андрее Шевченко.

"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши, потому что, на мой взгляд, он был худшим кандидатом из имеющихся. Он бы приехал к нас после неудачно завершившегося приключения со сборной Украины, хотя известно, что он был, скорее, пиарщиком команды, а тренировал сборную Мауро Тассотти.

Читайте такжеЕзерский: Шевченко ставит на весы свою дальнейшую тренерскую карьеру

К тому же в "Дженоа" он проиграл 7 из 10 матчей. И такой слегка "побежденный" тренер возьмётся за сборную Польши и будет руководить ею в крайне важном стыковом матче с Россией? После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер", — цитирует Бонека Polsat Sport.

Читайте такжеСМИ: Сборная Польши отказалась от кандидатуры Шевченко из-за его дружбы с российским олигархом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Польша Збигнев Бонек
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polsatsport.pl

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (22)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
15.02.2022 в 12:03
Правильно он все сказал.
Ответить
0
0
Одіссей (Донецьк)
15.02.2022 в 11:54
Тренер сборной и тренер клуба две разніе вещи. И если у Шеві не получилось в клубе, єто не значит что не получилось в сборной. Я рад что Шева не попал к полякам ... пусть там кто там я его не помню победит россиян и віведет в сборную на ЧМ! К полякам отношусь отрицательно... одной Легии достаточно для которой игроки Динамо ...сброд. Хде там єта Легия ...наверно в ЛЧ віступает) Шева не тренер для клуба, но хороший мотиватор для сборной. А Шева обладатель Золотого мяча а Бонек вроде нет.... вот и свербит поляка)
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.02.2022 в 12:05
У тебя, походу, такие же познания в футболе как и в грамматике...
Ответить
+1
0
Одіссей (Донецьк)
15.02.2022 в 12:07
Я что вижу то и говорю ... и не претендую на истину в первом лице. А насчет грамматики...не переключил не заметел ...лень было переписывать.
0
0
Lev Divanov (Medove)
15.02.2022 в 10:31
Пацаны! Ну вот с чего вы взяли, что вы разбираетесь в уровнях футбольных тренеров?! При том, что СБУ неплохо играла, когда Зина с Малиной ещё не успели заблистать, а Марлусенко ещё не потух! Не зря же шейхи скоро до миллиарда за одного футболёра будут платить! Не случайно-же на Месси играла вся Испания! Кой-чего и от футбольных ботинок зависит! И чегой-то Маур и другие (даже не авторитеты) в Дженоа не захотели! И если Тассоти Топ, то де он делся в Дженоа?!
Ответить
+1
-3
Сибарит (Житомир)
15.02.2022 в 11:15
Весомая значимость Тассоти - действительно порочное заблуждение. В сборной Украины ведущим тактиком был Андреа Мальдера (разумно отказавшийся от похода в Дженоа). Его идеями и мозгами (за дефицитом собственных) и пользовался Андрей Николаевич, будучи главным тренером сб. Украины.
Ответить
+1
0
Bandura (Klagenfurt)
15.02.2022 в 10:29
ага,Шева не тренер…а селюк якого вони призначили прям Гвардіола…придурки-мати гравців такого рівня як Зелінські,Щенсний,Левандовський і постійно пролітати через те що тренер «musi być polski”.a те що всі польські тренери максимум своїх досягнень мали в одній з найгірших ліг Європи,якою безперечно є Екстракляса то фігня…
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.02.2022 в 10:27
Говорят что угодно, только толку от этого?! Пурина! Шевченко может тренер и никакой, но ему хватает! Пампушка!
Ответить
0
-1
tamerlan58 (Львов)
15.02.2022 в 10:13
ВСе правильно. Можно сколько угодно уважать игрока Шеву,но тренер он НИКАКОЙ ! К сожалению. И чем раньше Шева это поймет,тем лучше для него. Можно быть футбольным чиновников в UEFA или FIFA,или еще где,но не тренерском мостике.
Ответить
+6
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
15.02.2022 в 09:41
Брехня! Нашу збірну тренував тренерський ШТАБ і Шевченко був в ньому головним! Загальне керівництво та взаємодія з гравцями... Тасотті відповідав за захист.
Ответить
+1
-10
avatar
ascent (Луксор)
15.02.2022 в 10:07
твой сарказм не все поймут...
Ответить
+2
-2
avatar
zlоyded (Киев)
15.02.2022 в 09:34
Нічого нового! Я завжди казав, що рівень Шеви - це уроки фізкультури в партії регіонів!
Ответить
+9
-2
avatar
ascent (Луксор)
15.02.2022 в 09:40
ой, не по патриотическому принципу назначали министров не так давно? Сплошь были одни профессионалы как в руководстве так и в Раде!
Ответить
+1
-3
Lev Divanov (Medove)
15.02.2022 в 09:30
Умные, мировой известности футбольные люди, поддержали Шеву и при начинании и при неудаче! И если статья не фейк – то это быдло натуральное! Откуда оно знает кто там и чем, конкретно занимался в СбУ! Не поленитесь, почитайте Его тренерскую карьеру! Фу-у-у-у!!! Так воняет!!!
Ответить
+4
-5
FCZK-1922 (Кировоград)
15.02.2022 в 09:27
С польской колокольни виднее?
Ответить
+2
-6
Volder (Ков)
15.02.2022 в 10:11
Я думаю из несуществующего города ещё виднее
Ответить
+3
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
15.02.2022 в 10:20
Абсолютно всеравно что ты думаешь
+1
-2
avatar
Харьковчанин (Харків)
15.02.2022 в 09:14
Про Польшу він прав, але переходите на особистості - це не корректно
Ответить
0
-3
avatar
ascent (Луксор)
15.02.2022 в 09:39
А подставлять целую страну своим непрофессионализмом - корректно?
Ответить
+2
-4
Іван С (Луцьк)
15.02.2022 в 09:08
В Україні свої експерти, в Польщі - свої
Ответить
+2
-1
MaximSK (Киев)
15.02.2022 в 09:07
После таких слов Шева больше не будет даже руку подавать ему, испортил с ним навсегда отношения.
Ответить
+1
-3
Zonder (Днепр)
15.02.2022 в 08:54
Ну наконец-то кто то озвучил всем известный факт.
Ответить
+11
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...