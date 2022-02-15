Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Петраков - о Гармаше: Ну какое нападение, у меня в сборной нападающие есть
Главный тренер сборной Украины посетил сборы украинских клубов в Турции
Главный тренер
"Гармаш? Да, я рассчитываю на Дениса. На всех рассчитываю. На какой позиции? Ну какое нападение… В Динамо он играет в нападении из-за форс-мажора, а у меня нападающие есть.
Кто впечатлил на сборах в Турции? Чтобы кто-то впечатлил – такого нет. Тренеры – мои коллеги. Я езжу, смотрю за всеми парнями, общаюсь. Они делают клубный футбол нашей страны, всем желаю удачи. Смотрю команды не только УПЛ, но и Первой лиги.
Миколенко? Я с Виталиком общаюсь по телефону. Звоню ему, как-что-чего, мы разговариваем и он мне все рассказывает. У него все хорошо. Из английской Премьер-лиги я общаюсь со всеми – с Зинченко, с Ярмоленко", - сказал Петраков.
Отметим, что уже 24 марта в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 подопечных Александра Петракова ожидает встреча со сборной Шотландии. В случае победы над Шотландией наша сборная получит право сыграть в решающем матче за выход на ЧМ-2022 против победителя пары Уэльс - Австрия.
Популярное сейчас
- Динамо – Кайрат. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Секреты тренировочных лагерей Владимира Кличко: через что прошли нынешние звезды хэвивейта
- Норвегия идет в отрыв, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022
- УАФ огласила план подготовки сборной Украины к матчу с Шотландией
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО