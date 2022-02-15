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Петраков - о Гармаше: Ну какое нападение, у меня в сборной нападающие есть

Национальная сборная Украины
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Главный тренер сборной Украины посетил сборы украинских клубов в Турции

Петраков - о Гармаше: Ну какое нападение, у меня в сборной нападающие есть

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетил сборы украинских команд в Турции и высказался о перспективах Дениса Гармаша и Виталия Миколенко.

"Гармаш? Да, я рассчитываю на Дениса. На всех рассчитываю. На какой позиции? Ну какое нападение… В Динамо он играет в нападении из-за форс-мажора, а у меня нападающие есть.

Кто впечатлил на сборах в Турции? Чтобы кто-то впечатлил – такого нет. Тренеры – мои коллеги. Я езжу, смотрю за всеми парнями, общаюсь. Они делают клубный футбол нашей страны, всем желаю удачи. Смотрю команды не только УПЛ, но и Первой лиги.

Миколенко? Я с Виталиком общаюсь по телефону. Звоню ему, как-что-чего, мы разговариваем и он мне все рассказывает. У него все хорошо. Из английской Премьер-лиги я общаюсь со всеми – с Зинченко, с Ярмоленко", - сказал Петраков.

Отметим, что уже 24 марта в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 подопечных Александра Петракова ожидает встреча со сборной Шотландии. В случае победы над Шотландией наша сборная получит право сыграть в решающем матче за выход на ЧМ-2022 против победителя пары Уэльс - Австрия.

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В статье: Денис Гармаш Украина Александр Петраков Виталий Миколенко
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Источник:
Football Hub

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