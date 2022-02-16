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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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В Британии рассуждают о возможном переносе матча ЛН Украина - Ирландия на нейтральное поле

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

О таком развитии событий рассуждают в Ирландии

В Британии рассуждают о возможном переносе матча ЛН Украина - Ирландия на нейтральное поле

FAIreland

Новина українською

Напряженная ситуация у границ Украины с Россией с последующим возможным введением военного положения в стране ставит под сомнение проведение международных спортивных мероприятий на территории Украины.

Так, июньский поединок Лиги наций Украина – Ирландия может быть перенесен из нашей страны в нейтральную.

Во всяком случае, о таком ходе раздумывают в Футбольной Ассоциации Ирландии.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Наше правительство и УЕФА проконсультируют нас относительно того, что является самым безопасным.

Во время пандемии коронавируса некоторые игры проходили на нейтральных полях на регулярной основе, поэтому в таком переносе нет ничего экстраординарного", – сказал Хилл.

При этом, британские СМИ пишут о том, что УАФ приняла решение проводить матчи домашние Лиги наций во Львове именно по причине безопасности – чтобы матчи проходили подальше от российских границ.

Напомним, поединок Лиги наций между сборными Украины и Ирландии должен состояться 14 июня нынешнего года во Львове.

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В статье: Украина Ирландия
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Источник:
extra.ie

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Комментарии (7)
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football_soccer (Украина)
16.02.2022 в 18:30
чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что американцы с британцами заодно с путиным. Сколько за эти две недели они посеяли панических новостей про Украину, тем самым расшатав ситуацию внутри страны, серьезно вся эта ситуация давит на гривну, у нас и так экономика еле выживает благодаря зеленым реформам , а тут еще и поголовная паника. Кругом паника. Сначала ни говорили, мол, вторжение будут до начала олиапиады, потом, что ночью с 15 на 16 число (сегодня) и что? и продолжают дальше нагнетать. Если у них такая крутая разведка, то где она была в 14 году, когда к нам ворвались сначала в Крым , а потом в Донецкую и Луганскую область? Чего же они тогда панику на весь мир не развели? Короче, все эти американцы со своим сонным президентом, у которого уже начинается деменция и эти британцы это друзья "того, кого нельзя называть" , а не наши. А ирландцы посмотрев, что нас поимела уефа со швейцарцами, решили , что и они под шумок могут на халяву три очка в кабинете зарешать.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.02.2022 в 18:19
У нас нету никаких событий. Путин опять обосрался. Скажите сразу что зассали, как Швейцария.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
16.02.2022 в 18:15
Тю дурні! Та ми до того часу вже грядки посадимо і шашлику наїмося (Попаднопало особисто графік розписало). Буде червень, то буде видно. Нам за вихід на ЧС ще треба поборотися, а тоді про ЛН думати. До того часу, ще пуйло може крякнути
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0
-1
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Litb@rski (Кёльн)
16.02.2022 в 18:09
Очередной бред Европы
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
16.02.2022 в 18:06
з УЄФА-газпром все зрозуміло. а лікар із Люцерна що думає з цього приводу))?
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+4
0
KadimXa (Харьков)
16.02.2022 в 18:04
А вообще ссыкливая и продажная Европа раскрылась полностью. Значит ка ехать в Украину так они боятся руснявой агрессии,но что-то я не видел не одной новости,что кто-то боится ехать в раисю, страну агрессора.
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+7
0
KadimXa (Харьков)
16.02.2022 в 18:01
Технарь 3:0 и можете не приезжать
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+5
0


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