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В Британии рассуждают о возможном переносе матча ЛН Украина - Ирландия на нейтральное поле
О таком развитии событий рассуждают в Ирландии
FAIreland
Напряженная ситуация у границ Украины с Россией с последующим возможным введением военного положения в стране ставит под сомнение проведение международных спортивных мероприятий на территории Украины.
Так, июньский поединок
Во всяком случае, о таком ходе раздумывают в Футбольной Ассоциации Ирландии.
"Мы внимательно следим за ситуацией. Наше правительство и УЕФА проконсультируют нас относительно того, что является самым безопасным.
Во время пандемии коронавируса некоторые игры проходили на нейтральных полях на регулярной основе, поэтому в таком переносе нет ничего экстраординарного", – сказал Хилл.
При этом, британские СМИ пишут о том, что УАФ приняла решение проводить матчи домашние Лиги наций во Львове именно по причине безопасности – чтобы матчи проходили подальше от российских границ.
Напомним, поединок Лиги наций между сборными Украины и Ирландии должен состояться 14 июня нынешнего года во Львове.
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