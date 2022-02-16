В Британии рассуждают о возможном переносе матча ЛН Украина - Ирландия на нейтральное поле

Напряженная ситуация у границ Украины с Россией с последующим возможным введением военного положения в стране ставит под сомнение проведение международных спортивных мероприятий на территории Украины.

Так, июньский поединок Лиги наций Украина – Ирландия может быть перенесен из нашей страны в нейтральную.

Во всяком случае, о таком ходе раздумывают в Футбольной Ассоциации Ирландии.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Наше правительство и УЕФА проконсультируют нас относительно того, что является самым безопасным. Во время пандемии коронавируса некоторые игры проходили на нейтральных полях на регулярной основе, поэтому в таком переносе нет ничего экстраординарного", – сказал Хилл.

При этом, британские СМИ пишут о том, что УАФ приняла решение проводить матчи домашние Лиги наций во Львове именно по причине безопасности – чтобы матчи проходили подальше от российских границ.

Напомним, поединок Лиги наций между сборными Украины и Ирландии должен состояться 14 июня нынешнего года во Львове.