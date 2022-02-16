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УАФ объявила о старте продаж билетов на матч Шотландия — Украина

Национальная сборная Украины
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Цена - 25 фунтов по курсу

УАФ объявила о старте продаж билетов на матч Шотландия — Украина

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

УАФ объявила о старте продаж для украинских болельщиков билетов на матч Шотландия — Украина в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

На сайте Ticketsbox.com можно приобрести сертификат, который в дальнейшем можно будет обменять на билет в Доме футбола УАФ или через доставку почтой.

Номинальная цена билета составляет 25 фунтов стерлингов (по курсу в гривне).

Подробная информация об условиях приобретения билетов доступна на официальном сайте УАФ.

Напомним, что сборные Украины и Шотландии сыграют 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Победитель в финале квалификации сыграет с лучшей командой пары Уэльс — Австрия.

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В статье: Украина УАФ
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