УАФ объявила о старте продаж билетов на матч Шотландия — Украина

УАФ объявила о старте продаж для украинских болельщиков билетов на матч Шотландия — Украина в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

На сайте Ticketsbox.com можно приобрести сертификат, который в дальнейшем можно будет обменять на билет в Доме футбола УАФ или через доставку почтой.

Номинальная цена билета составляет 25 фунтов стерлингов (по курсу в гривне).

Подробная информация об условиях приобретения билетов доступна на официальном сайте УАФ.

Напомним, что сборные Украины и Шотландии сыграют 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Победитель в финале квалификации сыграет с лучшей командой пары Уэльс — Австрия.