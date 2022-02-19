Финал Кубка Украины состоится в Киеве, а июньские матчи сборной Украины – во Львове

Украинская ассоциация футбола определилась с местами проведения финального поединка Кубка Украины и матчей сборной Украины в рамках Лиги Наций. Об этом сообщает глава УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Решающая встреча украинского кубкового соревнования запланирована на 12 мая и состоится на столичном НСК Олимпийский.

А вот сборная Украины свои домашние поединки против Армении и Ирландии проведет на "Арене Львов" на Западе Украины. Отметим, что игры запланированы на 11 и 14 июня соответственно.

Напомним, что в Кубке Украины продолжается раунд четвертьфинала. Поединки этой стадии запланированы на 1-3 марта, а примут в ней участие четыре пары: "Днепр-1" - "Ворскла", "Александрия" - "Динамо", "Металлист" - "Заря", "Львов" - "Шахтер" ”.

А вот сборную Украины до матчей во Львове ждет еще минимум четыре противостояния. Два из них будут сыграны в марте: оба матча могут быть в рамках отбора в Чемпионат Мира-2022, или одна встреча с Шотландией (24 марта) в отборе на ЧМ, а одна – товарищеская. Еще два – в июне: выездные поединки ЛН с Ирландией (4 июня) и той же Шотландией (7 июня).